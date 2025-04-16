Subaru Solterra с обновленным дизайном и увеличенным запасом хода на 25 процентов

На Нью-Йоркском автосалоне Subaru представила обновленный электромобиль Solterra, который прошел значительное количество изменений.

В числе улучшений - обновленная электрическая силовая установка, которая положительно сказалась на эффективности и производительности, но, скорее всего, именно новый яркий внешний вид привлечет больше всего внимания.

Хотя Solterra по-прежнему использует ту же платформу e-SGP, Subaru совместно с техническим партнером Toyota усердно работали над тем, чтобы ключевые показатели автомобиля стали более конкурентоспособными по сравнению с конкурентами.

Таким образом, Subaru сообщает, что немного увеличенный аккумулятор емкостью 74,7 кВтч теперь обеспечивает на 25 процентов больше запаса хода до 285 миль на варианте с двумя двигателями, мощность которых составляет 233 л.с.

Несмотря на заявленное улучшение на 25 процентов, модели Solterra, представленные в Великобритании, оцениваются в 289 миль - хотя это связано с европейским циклом WLTP, на основе которого получено это значение, а не с менее оптимистичными рейтингами EPA в Соединенных Штатах.

Помимо улучшенной эффективности базовой модели, Subaru также представила новую вершину линейки XT, которая повышает мощность до 338 л.с., с последующим снижением времени разгона до "менее пяти секунд". Это первая модель Solterra с повышенной производительностью (или ее кузен Toyota bZ4x), а также, как и базовая модель, она оснащена новыми контроллерами для электродвигателей, обеспечивающими более гибкое распределение мощности.

Фото: autoexpress

Subaru также заявляет, что работала над настройкой шасси, внесла изменения в подвеску и электронное управление рулевой системой, но дорожный просвет остается одним из самых высоких в своем классе.