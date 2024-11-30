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Хавьер Сагрера готовится к своему дебюту в Формуле 3.

Молодой гонщик по имени Хавьер Сагрера впервые попробует себя в мире Формулы 3 в сезоне 2025 года.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.11.2024, 16:31·1 мин
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Фото: F1news.ru

Молодой гонщик по имени Хавьер Сагрера впервые попробует себя в мире Формулы 3 в сезоне 2025 года. На этой неделе команда AIX Racing анонсировала подписание контракта с 20-летним испанским талантом, что вызвало оживлённые обсуждения в автоспортивном сообществе.

В 2034 году Сагрера принял участие в соревнованиях Еврокубка Формулы 3, где сумел одержать четыре победы, стать десять раз призёром и, наконец, завоевать титул чемпиона серии. Его мастерство не осталось незамеченным, и он был приглашен принять участие в тестах Формулы 3, которые проходили в Хересе и Барселоне после завершения сезона.

Хавьер Сагрера: «Я чувствую себя очень радостно от возможности присоединиться к команде AIX Racing в следующем сезоне. Я полон решимости и жажды узнать, что грядет впереди. Уверен, что мы с командой сможем бороться за вершину и добиваться отличных результатов. Наши совместные усилия зимой непременно принесут плоды в будущем».

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