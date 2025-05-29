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Haval подал заявки на регистрацию двух необычных торговых знаков в России

Новые товарные знаки Raval и Mey зарегистрированы в ФИПС. Haval признан инициатором этого шага. Какие автомобили будут нести эти названия и почему компании создают «маскировочные» бренды – узнайте из материала auto.mail.ru.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.05.2025, 14:22·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

В открытой базе ФИПС неожиданно появились заявки на регистрацию двух новых наименований - Raval и Mey. Инициировал все это российский офис Haval, пишет портал auto.mail.ru.

Эти названия, как говорится в документах, могут носить легковые авто, гибриды, электрокары, беспилотный транспорт, а также гоночные авто, грузовики и прочее. Сюда же попадают запчасти, аксессуары и комплектующие.

Оба товарных знака зарегистрированы 28 мая нынешнего года. Исключительные права на эти названия истекают одновременно -12 сентября 2034 года.

Эксперты предполагают, что в Haval тоже решили перестраховаться, присоединившись к практике «маскировочных» брендов. Такие марки китайцы не так давно стали активно создавать, чтобы отвести от себя перспективу попасть под вторичные санкции из-за партнерства с Россией.

Например, в сентябре прошлого года в России представили новый автомобильный бренд Knewstar, связанный с Geely. Старый модельный ряд этой поднебесной марки сейчас выпускается под шильдиками BelGee.

Ранее стало известно, что марка Tenet зарегистрировала в России названия для своей первой модели.

Фото: ФИПС

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