Haval представил в России новый компактный кроссовер H3. Известны официальные цены в рублях.

Автомобильный рынок России пополнится новым кроссовером Haval H3, который будет доступен для покупки с 15 мая. Этот автомобиль станет альтернативой популярной модели Tank 300 и будет представлен в трех комплектациях: переднеприводной за 2 599 000 рублей и полноприводной за 3 099 000 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Haval.

Как отметили в компании, «H3 будет доступен для покупки с 15 мая 2024 года в дилерских центрах Haval Pro – новой дилерской сети высокотехнологичных кроссоверов и внедорожников Haval c повышенной проходимостью».

Новый кроссовер Haval H3 от Great Wall займет средний сегмент между городскими автомобилями и внедорожниками, подходя для различных сценариев использования. Компания заверяет, что H3 будет удобен как в городе, так и за его пределами, особенно ценен для тех, кто ценит сочетание городской активности и загородного образа жизни.

Фото: Автоновости Дня

По размерам H3 будет сопоставим с Tank 300: длина 4520 мм, ширина 1875 мм и высота 1745 мм. Благодаря этим параметрам, новинка будет уверенно себя чувствовать как на асфальте, так и на бездорожье. Haval обещает, что дорожный просвет H3 составит 196 мм, а углы въезда и съезда будут равны 24 и 26 градусам соответственно.

Экстерьер автомобиля выделяется двухуровневой решеткой радиатора, крупными 18-дюймовыми дисками, массивными зеркалами, пластиковыми обвесами и стильной накладкой на пятой двери. Оптика полностью светодиодная, что обеспечивает хорошую видимость на дороге.

Подвеска H3 обеспечивает баланс между комфортом и проходимостью: передняя подвеска типа «МакФерсон» и задняя независимая «многорычажка». Полный привод включается автоматически, а системы выбора режима движения повышают безопасность на бездорожье и снегу.

Модель оснащена 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 143 л.с. для переднего привода и 177 л.с. для полного. Крутящий момент составляет 210 Нм и 270 Нм соответственно. Коробка передач – семиступенчатый «робот», а мотор удовлетворяет стандартам Евро-5.

Фото: Автоновости Дня

Интерьер автомобиля сочетается с экстерьером: кресла обтянуты черной эко-кожей с красными полосками. Электроприводы позволяют регулировать передние сиденья в нескольких направлениях.

В салоне H3 предусмотрены удобства для водителя: электропривод сидений и руля, функция комфортной посадки, а также много места для пассажиров задних сидений. Панорамная крыша площадью 1.1 м2 добавляет ощущение простора.

Фото: Автоновости Дня

Контролировать микроклимат в салоне поможет двухзонный климат-контроль. Также в автомобиле предусмотрена беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и стереосистема с 16 колонками. Есть обилие отделений для мелких и крупных предметов, дополнительная подсветка багажного отделения и электропривод пятой двери.

Фото: Автоновости Дня

Кроссовер оснащен шестью подушками безопасности и различными электронными системами, такими как адаптивный круиз-контроль, системы помощи при экстренном торможении и удержания в полосе движения. Также владельцы смогут использовать приложение My Haval для управления определенными функциями автомобиля.

Новинка представлена в трех исполнениях: Premium – с полным приводом, и Tech+ с возможностью выбора типа привода. Haval H3 доступен в четырех различных цветах кузова.

Кроссовер адаптирован к российским условиям, оснащен зимним пакетом и готов к эксплуатации при любых погодных условиях. Haval также анонсировал поступление к российским дилерам нового поколения рамного внедорожника H9 в середине 2024 года.