Haval рассматривает запуск производства рамных внедорожников в России: приведёт ли это к снижению цен

Компания Haval рассматривает возможность организации локального производства внедорожника H9 и других автомобилей с рамной конструкцией на территории России. Об этом сообщил представитель отдела стратегии, планирования и управления продуктом «Грейт Волл Мотор Рус» Илья Федотов в беседе с корреспондентом «Автоновостей дня».

По словам Ильи Федотова, компания внимательно изучает перспективы в данном направлении. Он отметил, что действия со стороны правительства стимулируют осуществление подобных проектов, а сама компания активно ищет варианты реализации. Однако он подчеркнул, что локализация производства не произойдет в ближайшее время, но не исключил такую возможность в будущем.

Илья Федотов также напомнил, что в настоящее время завод Haval в индустриальном парке «Узловая» (Тульская область) выпускает автомобили исключительно с несущим кузовом. Для организации сборки рамных моделей потребуется запуск отдельной производственной линии.

Комментируя возможные экономические преимущества такого шага, представитель компании подчеркнул, что финансовая составляющая является ключевым фактором при принятии решения о локализации. Кроме того, по его мнению, это может позитивно сказаться на конечной стоимости автомобилей для российских потребителей.

Он добавил, что важность экономической эффективности оценивается как китайскими партнёрами, так и российской стороной. При появлении подходящей производственной площадки, а также необходимого экономического обоснования, вопрос локализации может быть пересмотрен.

На сегодняшний день завод Haval в Тульской области выпускает четыре кроссовера линейки Haval City: Jolion, F7, F7x и Dargo. Кроме этого, предприятие налаживает выпуск двух моделей внедорожной линейки Haval Pro — H3 и H7.

В августе прошлого года Haval сообщил о запуске нового цеха механической обработки корпусных деталей двигателей на своей площадке в парке «Узловая». Это производство стало частью комплекса по сборке двигателей, открытого весной 2024 года, площадь которого превышает 4700 м². На объекте функционируют две современные производственные линии: одна для обработки блока цилиндров и другая — для головки блока цилиндров.

Кроме того, в индустриальном парке «Узловая» продолжается строительство завода по выпуску трансмиссий и комплектующих. Планируется, что новый объект займет площадь 133 600 м² и обеспечит работой до 1000 сотрудников. Соглашение о строительстве завода было достигнуто между губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым и главой совета директоров Great Wall Motor в прошлом году в ходе визита в Китай.

Автор: Иван Бахарев