Haval анонсировал множество обновлений и новых моделей для России: раскрыты детали текущей стратегии компании

Компания Great Wall Motor, представляющая на российском рынке бренд Haval, готовится в скором времени анонсировать ряд новых моделей и обновленных версий своих автомобилей для российских покупателей. Как сообщил изданию «Автоновости дня» менеджер направления продуктового маркетинга «Грейт Волл Мотор Рус» Дамир Каримов, приоритетом в работе компании стала активная ориентация на мнение покупателей и требования рынка.

Дамир Каримов отметил, что стратегия компании строится на тщательном анализе обратной связи от российских автовладельцев. По его словам, специалисты Great Wall Motor стремятся постоянно совершенствовать предлагаемые продукты, чтобы как можно лучше соответствовать ожиданиям клиентов. «В кратчайшие сроки, наверное, уже будет всё известно», — подчеркнул представитель бренда, говоря о предстоящих анонсах.

Менеджер уточнил, что российский офис Haval ежедневно отслеживает предпочтения и запросы потребителей, после чего совместно с коллегами из головного офиса Great Wall Motor разрабатывает наиболее подходящие решения для рынка РФ.

«Вся линейка Haval, если City и Pro вместе взять, она достаточно широкая. То есть мы пытаемся для каждой модели найти свою нишу, чтобы под каждого клиента найти оптимальные решения», — добавил Дамир Каримов.

Напомним, что одними из последних новинок бренда на российском рынке стали обновленные версии кроссовера H7 и внедорожника H9. Эти модели поступили в продажу в начале февраля. В частности, кроссовер Haval H7, обновленный к 2026 модельному году, теперь доступен в двух комплектациях вместо трех. Автомобиль получил обновленную силовую установку, расширенные мультимедийные возможности, а также интеграцию с онлайн-сервисами VK Видео и Яндекс Авто.

Флагманский внедорожник Haval H9 2026 модельного года также подвергся рестайлингу. Внедорожник получил новую серую решетку радиатора и ряд дополнительных опций: третий ключ для заднего багажного бокса, интеграцию с платформой «Яндекс Авто» в мультимедийной системе, приложение VK Видео, функцию дистанционного обновления ПО «по воздуху» и голосовой ассистент для управления функциями автомобиля голосом.

