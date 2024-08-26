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Haval Dargo X: достоинства и недостатки по версии журнала «За рулём»

Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин провел жесткий испытательный тест китайскому кроссоверу Haval Dargo X. Один из недостатков «китайца» - высокий расход топлива в городе, который достигает 15 литров.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2024, 07:01·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автоэксперт журнала «За рулем» Кирилл Милешкин провел жесткий испытательный тест китайскому кроссоверу Haval Dargo X.

Один из недостатков «китайца» - высокий расход топлива в городе, который достигает 15 литров. Еще одним обнаруженным экспертом недостатком стали стандартные покрышки Giti Comfort F50. Кроме того, обслуживание данного автомобиля обходится дорого. Например, замена масла, трех фильтров и прохождение необходимых проверок ТО в одном из дилерских центров оценили в 23,6 тыс. рублей.

Дилер готов заменить передние тормозные диски вместе с колодками за 46 тыс. рублей. Однако на различных площадках можно найти передние колодки по цене от 900 рублей, а диски - от 5 000 рублей, сообщает автоэксперт.

Кроссовер Dargo X успешно справился с испытаниями на роликовых платформах.

Автомобиль был эксплуатирован в различных режимах в течение полугода, включая высокие скорости и морозы до –30 ºС. При этом расход масла остался незаметным, не было зафиксировано никаких сбоев или поломок. Кузов кроссовера успешно пережил два зимних сезона.

Фото: Carsweek.ru
Фото: Carsweek.ru

Ранее было объявлено о выходе на российский авторынок рамного внедорожника Haval H9 по цене от 4,3 млн рублей.

Источник

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