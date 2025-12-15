Сравнительный тест-драйв Haval Dargo и F7: два противоположных кроссовера

В автомобильной индустрии нечасто встретишь модели из одной линейки, которые настолько отличаются по своему характеру. Компания Haval, уверенно укрепляющая свои позиции на рынке и успешно конкурирующая с признанными брендами, демонстрирует это на примере двух популярных кроссоверов — Dargo и F7. Несмотря на принадлежность к одному сегменту, автомобили имеют совершенно разные образы. Корреспонденты разбирались, чем именно различаются эти модели и какая из них подойдет именно вам.

Haval Dargo: дерзкий и готовый к приключениям

Первым героем сравнительного обзора становится Haval Dargo — автомобиль, который привлекает внимание смелым внешним видом и готовностью отправиться за пределы асфальта. Его габариты впечатляют: длина и ширина составляют порядка 4,6 и 1,9 метра соответственно, а дорожный просвет достигает 20 сантиметров. Такие параметры подчеркивают внедорожный характер кроссовера.

Под капотом Dargo установлены турбированные двигатели объемом 1.5 или 2.0 литра, развивающие до 238 лошадиных сил. В сочетании с роботизированной трансмиссией и системой полного привода автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. При этом средний расход топлива составляет до 9 литров на 100 километров, что делает модель экономичной для своего класса.

Внутреннее пространство Dargo отличается вместительностью: салон оснащен современной мультимедийной системой, а объем багажника может достигать 1342 литров.

Haval F7: городской стиль и передовые технологии

В противовес дерзкому Dargo, Haval F7 позиционируется как стильный и технологичный городской кроссовер. При аналогичной длине в 4,6 метра, F7 имеет более низкий дорожный просвет — 19 сантиметров, что подчеркивает его ориентацию на городские дороги и трассы.

Гамма двигателей F7 включает турбированные бензиновые моторы объемом 1.5 л (150 лошадиных сил) и 2.0 л (до 224 лошадиных сил). Модель способна разгоняться до 100 км/ч за 9 секунд, сохраняя расход топлива в пределах 8–9 литров на 100 километров. Особенностью F7 является увеличенный багажник объемом 1443 литра, что превосходит аналогичный показатель у Dargo.

Основное внимание в салоне F7 уделено комфорту и технологичности — здесь установлен большой мультимедийный дисплей диагональю 12,3 дюйма, присутствует широкий набор электронных помощников, а эргономика салона продумана до мелочей.

Какой Haval выбрать?

Сравнение Dargo и F7 подводит к простому выводу: выбор зависит исключительно от ваших личных предпочтений и потребностей.

Тем, кто нацелен на активный отдых, хочет подчеркнуть индивидуальность и не боится съехать с асфальта, рекомендуется обратить внимание на Haval Dargo с его высокой посадкой и мощными двигателями.

А для тех, кто ценит современные технологии, комфорт в повседневной эксплуатации и просторный салон, оптимальным выбором станет Haval F7.

Обе модели демонстрируют высокий уровень развития бренда Haval. Победителя в этом сравнении определит только ваш стиль жизни и предпочтения за рулем.

Источник и фото: dzen.ru.