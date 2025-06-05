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Новые модели Lotus Emira SE запускаются в "хардкорном" режиме, и конкурируют с британским аналогом Porsche Cayman за сумму близкую к £100k.

Новый Lotus Emira V6 SE - лидер линейки: двигатель V6 на 400 л.с., улучшенная коробка передач и электроника, сравнение с конкурентами.
РедакцияР
Редакция
05.06.2025, 16:42·2 мин
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Фото: autoexpress

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Новинки от Lotus: новые версии Lotus Emira V6 SE во главе списка

Британская автомобильная компания Lotus представила две новые версии спортивного автомобиля Lotus Emira: начальную версию 'Turbo' и верхнюю версию 'V6 SE'. Цена на новинки составляет от £79 500 до £96 500 соответственно.

Модель Emira Turbo оснащена турбированным четырехцилиндровым бензиновым двигателем от AMG, развивающим 360 лошадиных сил. Этого достаточно, чтобы конкурировать с Porsche 718 Cayman и разгоняться с 0 до 100 км/ч за 4,4 секунды. Новинка занимает место ниже недавно представленной версии Turbo SE, которая располагает округлыми 400 л.с. от того же двигателя и способна разогнаться до 100 км/ч за 4,0 секунды, но стоит на £10 000 дороже.

Обе версии Turbo и Turbo SE доступны исключительно с двухсцепной автоматической коробкой передач, однако Lotus внесла изменения для более качественного и быстрого переключения передач по сравнению с предыдущими моделями.

Автомобили этих версий украшены уникальными значками Turbo, черно-желтыми эмблемами Lotus и деталями из матового серебра. В стандартное оснащение входят 12-позиционно регулируемые электрические сиденья с функцией памяти, 12,3-дюймовый цифровой дисплей водителя, сенсорный дисплей 10,25 дюйма, беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а также различные системы безопасности и помощи водителю.

Новые версии Lotus Emira V6 SE во главе списка

В то же время, Emira V6 SE оснащен компрессорным 3,5-литровым V6 двигателем, также развивающим 400 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,3 секунды. Однако шестиступенчатая механическая коробка передач, поставляемая в стандартной комплектации, настроена на более активное управление водителя. Более конкретно, Lotus установила новое сжатие, которое, как утверждает фирма, обеспечивает более точное переключение передач.

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