MG может выпустить хардкорную версию Cyberster «Superleggera», так как бренд рассчитывает на специальные версии для увеличения продаж

Руководство MG рассматривает возможность выпуска облегченной и более ориентированной версии родстера MG Cyberster. Такой шаг должен помочь модели не потерять актуальности на фоне скорого выхода электрических спорткаров от Alpine и Audi.

В эксклюзивном интервью вице-президент по глобальному дизайну Jozef Kaban поделился своим видением предельно чистой версии Cyberster. По его словам, цель команды — узнать, насколько можно снизить массу автомобиля: «Просто посмотреть, насколько легким мы можем его сделать, если максимально снизим вес».

Jozef Kaban отметил, что видит этот автомобиль как «соблазнительный за счёт своей легкости — своего рода детокс. Сведение всего к минимуму, возможно, даже почти до пустого состояния». Такие высказывания вызывают ассоциации с концепцией Cyberster Superleggera.

Серьезное снижение массы могло бы сделать Cyberster более спортивным автомобилем. Сейчас эффектный кабриолет воспринимается скорее как удобный круизер, чем как динамичный спорткар для загородных дорог. Это неудивительно, учитывая его массу, которая почти достигает двух тонн. Для сравнения, новый Alpine A110 EV, как заявлено, будет весить около 1 450 кг.

«Когда вы начинаете избавляться от определённых вещей и снижать вес, вождение может стать гораздо интереснее, ведь это совершенно иной опыт, чем просто разгон по прямой», — подчеркнул Kaban.