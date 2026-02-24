Главная Новости MG может выпустить хардкорную версию Cyberster «Superleggera», так как бренд рассчитывает на специальные версии для увеличения продаж
Новости

MG может выпустить хардкорную версию Cyberster «Superleggera», так как бренд рассчитывает на специальные версии для увеличения продаж

MG готовит облегчённую версию Cyberster, чтобы конкурировать с электроспорткарами Alpine и Audi. Ожидается снижение массы и акцент на управляемость.
РедакцияР
Редакция
24.02.2026, 14:22·2 мин
single
Фото: autoexpress

Руководство MG рассматривает возможность выпуска облегченной и более ориентированной версии родстера MG Cyberster. Такой шаг должен помочь модели не потерять актуальности на фоне скорого выхода электрических спорткаров от Alpine и Audi.

В эксклюзивном интервью вице-президент по глобальному дизайну Jozef Kaban поделился своим видением предельно чистой версии Cyberster. По его словам, цель команды — узнать, насколько можно снизить массу автомобиля: «Просто посмотреть, насколько легким мы можем его сделать, если максимально снизим вес».

Jozef Kaban отметил, что видит этот автомобиль как «соблазнительный за счёт своей легкости — своего рода детокс. Сведение всего к минимуму, возможно, даже почти до пустого состояния». Такие высказывания вызывают ассоциации с концепцией Cyberster Superleggera.

Серьезное снижение массы могло бы сделать Cyberster более спортивным автомобилем. Сейчас эффектный кабриолет воспринимается скорее как удобный круизер, чем как динамичный спорткар для загородных дорог. Это неудивительно, учитывая его массу, которая почти достигает двух тонн. Для сравнения, новый Alpine A110 EV, как заявлено, будет весить около 1 450 кг.

«Когда вы начинаете избавляться от определённых вещей и снижать вес, вождение может стать гораздо интереснее, ведь это совершенно иной опыт, чем просто разгон по прямой», — подчеркнул Kaban.

Источник

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация