Хаккинен: «Пиастри ждёт большое будущее!»

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Мика Хаккинен поделился своими мыслями о перспективах Оскара Пиастри в интервью изданию Speedcafe.

Хаккинен отметил, что считает Пиастри выдающимся человеком, подчеркнув его простоту и скромность, а также высокий уровень таланта в автоспорте. По словам финского гонщика, Оскар отлично чувствует автомобиль, мастерски работает с резиной и обладает очень красивым стилем пилотирования. Кроме того, Мика выделил стабильность молодого пилота.

Комментируя прошлый сезон, Хаккинен напомнил о сложном периоде для Пиастри в середине чемпионата. Он отметил, что только сам Оскар знает, какие именно трудности возникли, но именно тогда начали появляться ошибки, и гонщик не смог раскрыть свой потенциал полностью. Мика также подчеркнул, что в одной команде невозможно иметь сразу двух чемпионов мира: по его словам, «чемпион мира всегда только один, и в 2025-м титул выиграл Ландо».

Делясь личным опытом, Хаккинен рассказал, что и в начале собственной карьеры сталкивался с ошибками на заключительных этапах сезона. Он вспоминал усталость от постоянных переездов, жизни в гостиницах и давления со стороны прессы. Однако, с годами ему удалось набраться опыта и научиться проводить сезон без серьезных ошибок, позволяя себе лишь одну-две незначительные помарки за год, но поддерживать высокий уровень на протяжении всего чемпионата.

По мнению Мики Хаккинена, Оскар Пиастри находится в самом начале своего пути в Формуле 1 и продолжит прогрессировать, становясь только сильнее. Финский чемпион уверен: молодого австралийца ждет большое будущее в автоспорте.