Хаккинен: McLaren — наиболее серьезный конкурент для Red Bull

Двукратный чемпион мира, Мика Хаккинен, в своей колонке посвящён предстоящему Гран При Нидерландов и прогнозирует острое соперничество между Red Bull Racing и McLaren.

В личном зачёте лидирует Макс Ферстаппен, у которого на 78 очков больше, чем у Ландо Норриса. Однако в командном зачёте Red Bull Racing опередила McLaren всего на 42 очка.

Казалось, что в начале сезона Red Bull и Макс доминировали, однако сейчас ситуация изменилась. Большое количество гонщиков с разных команд уже поднимались на подиум, что говорит о неожиданном характере сезона.

McLaren продемонстрировала фантастический прогресс, её гонщики Ландо и Оскар Пиастри выигрывают гонки, что говорит о высокой конкурентоспособности команды.

Mercedes также продемонстрировала заметный прогресс, Льюис Хэмилтон выиграл несколько важных гонок, что сделало команду угрозой для Red Bull и McLaren.

Ferrari начала сезон хорошо, одержив победы, но в последнее время столкнулась с серьёзными трудностями и не хватает стабильности для борьбы за победы.

Aston Martin разочаровала в этом сезоне, в то время как Haas сделала заметный шаг вперёд и занимает достойное седьмое место в Кубке конструкторов.

Если у Макса семь побед, то у Серхио Переса наблюдаются затруднения. Он единственный из топ-8, кто не побеждал в этом году.

Командам необходимо более гибко подходить к стратегии, учитывая прессинг от McLaren. Важно обеспечивать равные условия для гонщиков.

Погода на трассе Зандфорт может оказать серьёзное влияние на соревнования: узкая трасса и песок, возможные дожди и переменчивая погода станут дополнительными сложностями для команд и гонщиков.

Мика Хаккинен делает прогноз в пользу Макса Ферстаппена на Гран При Нидерландов, но предупреждает о конкуренции со стороны McLaren, особенно от Ландо Норриса и Оскара Пиастири.