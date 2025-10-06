Хаккинен: «Мои дети тренируются так же, как Льюис Хэмилтон»

Дети известных финских гонщиков Формулы 1 активно проявляют себя в картинге, продолжая семейные традиции. Особое внимание привлекает не только Робин Райкконен, но и Элла Хаккинен, дочь двукратного чемпиона мира Мики Хаккинена.

В ноябре Элле исполнится 15 лет, и сейчас она выступает в престижной европейской картинговой серии The Champions of the Future («Чемпионы будущего»). Увлечение автоспортом настолько серьёзно, что Мика Хаккинен допускает: через несколько лет его дочь может попытаться реализовать мечту и выйти на старт Формулы 1.

В интервью финскому изданию Ilta-Sanomat Мика Хаккинен отметил: «Когда я наблюдаю за молодыми картингистами, вижу среди них действительно одарённых ребят. Однако при переходе в более профессиональные гоночные классы появляются новые вызовы. Управлять мощной техникой и сохранять скорость на протяжении целого часа значительно сложнее, особенно если в машине отсутствует усилитель руля.»

Мика Хаккинен уверен, что к 2030 году женщины смогут добраться до высших ступеней автоспорта. Он подчеркнул, что у Эллы и других девушек есть чёткий и продуманный план подготовки. По словам Хаккинена, говорить о специальных условиях для женщин не приходится — успеха можно добиться только при целенаправленной работе над собой.

В подготовке Эллы и её младшего брата Даниэля, которому сейчас 12 лет, участвует тренер из центра Hintsa Performance. Специалист отвечает за физическое развитие детей, и тренировки выстроены с максимальной тщательностью.

Юные спортсмены ежедневно пробегают по 10 километров, выполняют упражнения на растяжку, занимаются укреплением мышц и придерживаются строгого режима питания. По словам Мики Хаккинена, этот подход обеспечивает серьёзную спортивную базу, которая пригодится в любом случае, независимо от дальнейшей профессиональной судьбы.

Мика Хаккинен отмечает, что дети тренируются по той же системе, что и действующие звёзды Формулы 1, такие как Льюис Хэмилтон. Он уверен: никаких пробелов в их подготовке быть не должно.



Фото: F1news.ru

В картинговой серии The Champions of the Future участвуют около ста гонщиков, среди которых восемь девушек. Недавно на этапе в Словакии Элла Хаккинен завоевала поул-позицию и финишировала второй, что стало серьёзным достижением.

Отмечается, что Элла отличается высокой мотивацией и целеустремлённостью. Она стремится стать профессиональной гонщицей и уже сейчас демонстрирует упорство и талант. Бывший пилот Формулы 1 Мика Хаккинен подчеркивает: его мнение основано на личных наблюдениях и опыте.