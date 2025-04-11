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Хаджар: В успехе квалификации решает каждая деталь

Несмотря на сложности, Хаджар показал хорошее время, а Лоусон рассказал о достижениях и ошибках во время тренировок. Какие вызовы ждут команду в квалификации?
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
11.04.2025, 22:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

В пятницу гонщик Айзек Хаджар продемонстрировал шестое время во второй тренировке, обогнав как своего напарника по команде Racing Bulls, так и Макса Ферстаппена из лидирующей группы...

Айзек Хаджар заявил: «Днём на раскалённой трассе мы столкнулись с недостаточным объемом информации по поводу поведения автомобиля и шин, но к второй сессии ситуация изменилась в лучшую сторону — мы нашли прирост и смогли показать хороший результат на круге.

В целом, я чувствую себя уверенно за рулём болида, но перед нами стоит серьёзная работа, чтобы подтвердить эту позицию. Мой настрой оптимистичен. Среди группы конкурентов результаты очень близкие, завтра в квалификации каждая деталь будет играть ключевую роль».

Лиам Лоусон (12-й): «Вторая тренировка оказалась тяжёлой, однако автомобиль в целом конкурентноспособен, остаётся только доработать настройки. Третья тренировка состоится днём и не даст нам непосредственной выгоды в квалификации, однако мы сделаем всё возможное и там.

Во время второй сессии я допустил серьёзную ошибку, которая вынудила меня опуститься вниз, завтра важно успешно завершить быстрый круг без нарушений. На данный момент борьба в турнирной таблице средней группы команд очень ожесточённая, малейшая ошибка может отправить вас на последние позиции».

Источник

Лиам Лоусон (46)Айзек Хаджар (7)Racing Bulls (6)

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