Хаджар: В успехе квалификации решает каждая деталь

В пятницу гонщик Айзек Хаджар продемонстрировал шестое время во второй тренировке, обогнав как своего напарника по команде Racing Bulls, так и Макса Ферстаппена из лидирующей группы...

Айзек Хаджар заявил: «Днём на раскалённой трассе мы столкнулись с недостаточным объемом информации по поводу поведения автомобиля и шин, но к второй сессии ситуация изменилась в лучшую сторону — мы нашли прирост и смогли показать хороший результат на круге.

В целом, я чувствую себя уверенно за рулём болида, но перед нами стоит серьёзная работа, чтобы подтвердить эту позицию. Мой настрой оптимистичен. Среди группы конкурентов результаты очень близкие, завтра в квалификации каждая деталь будет играть ключевую роль».

Лиам Лоусон (12-й): «Вторая тренировка оказалась тяжёлой, однако автомобиль в целом конкурентноспособен, остаётся только доработать настройки. Третья тренировка состоится днём и не даст нам непосредственной выгоды в квалификации, однако мы сделаем всё возможное и там.

Во время второй сессии я допустил серьёзную ошибку, которая вынудила меня опуститься вниз, завтра важно успешно завершить быстрый круг без нарушений. На данный момент борьба в турнирной таблице средней группы команд очень ожесточённая, малейшая ошибка может отправить вас на последние позиции».