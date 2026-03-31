Хаджар: «У нас нет идей, как прибавить в скорости»

Гран-при Японии принес Red Bull Racing своеобразный результат: впервые в текущем сезоне оба пилота команды финишировали в гонке. Однако поводов для оптимизма руководству и гонщикам это не добавило. Айзек Хаджар открыто заявил, что команда по-прежнему сталкивается с серьезными техническими трудностями.

По словам Айзека Хаджара, единственным положительным моментом прошедших заездов стало его умение поддерживать высокий темп. Тем не менее, дальнейшие перспективы Red Bull Racing выглядят туманно. «У нас хорошая силовая установка, с двигателем проблем нет, — отмечает Хаджар. — Основные сложности связаны с шасси. Машина ведет себя крайне неуверенно в поворотах и значительно уступает конкурентам по скорости.»

Во время заезда на трассе в Сузуке Айзеку Хаджару пришлось столкнуться с напряженной борьбой против Арвида Линдблада. За излишне агрессивную оборону на торможении пилот Racing Bulls получил черно-белый флаг. Несмотря на возникшие споры по радио между соперниками, после окончания гонки Хаджар воздержался от резкой критики действий Линдблада.

«Всё, что делал Линдблад на трассе, даже не составляет и одного процента от того, насколько неудачной оказалась гонка в целом, — подчеркнул Хаджар. — Ничего страшного, его можно понять. Он пропустил вперед Макса, затем боролся со мной. Для Арвида это было логично, правда, в итоге пользы никому из нас это не принесло. Однако он еще молод, и такие моменты — часть его опыта».