Хаджар высказался о своей первой аварии за рулём Red Bull

На январских тестах в Барселоне гонщик Айзек Хаджар привлек к себе внимание инцидентом на трассе — пилот разбил свой автомобиль. Интересно, что новобранец команды Red Bull Racing сразу вспомнил аналогичный случай, произошедший с его соотечественником Пьером Гасли. Напомним, Гасли в 2019 году, также будучи новичком Red Bull Racing, попал в аварию во время тестов.

Айзек Хаджар поделился своими эмоциями после происшествия: «Когда я разбил машину, то первым делом подумал о Пьере. После вечером я залез в социальные сети и прочитал всё, что обо мне написали. Я тогда подумал: «Ну всё, мне конец в этом сезоне». Но, честно говоря, я уже смирился с тем, что мне будут постоянно это припоминать».

Пилот также отметил, насколько важную роль в спорте играет опыт. По словам Хаджара, его отсутствие не позволяет на равных конкурировать с теми, кто уже провёл в чемпионате 300 Гран При и умеет в полной мере использовать свои навыки, что даёт им значительное преимущество.