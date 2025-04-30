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Хаджар ожидает встречи с трассой в Майами

Racing Bulls готовы к Гран При Майами с двойной возможностью заработать очки. Команда уверена в хороших результатах на жаркой трассе в выходные. Узнаем мнение гонщиков и технического директора!
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
30.04.2025, 10:01·2 мин
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Фото: F1news.ru

Команда Racing Bulls готовится к Гран При Майами с уверенным настроем, готовая воспользоваться двойной возможностью заработать очки в уик-энде со спринтом. Несмотря на жаркую погоду, которая создаст дополнительные нагрузки на технику и гонщиков, команда сосредоточена на достижении хороших результатов как в субботу, так и в воскресенье.

Айзек Хаджар: «Впервые для меня выступление в Соединённых Штатах является вдохновляющим моментом. Эта неделя станет ключевой для нашей команды, и я рад знакомству с Майами, где царит замечательная атмосфера. Надеюсь, что наша машина справится на трассе, где преобладают медленные повороты, и мы сможем показать хороший результат в условиях предстоящей теплой погоды».

Лиам Лоусон: «Я полон решимости, возвращаясь в Майами. Хотя ранее участвовал здесь как резервный гонщик, для меня гонка на этой трассе будет дебютной. Ощущения от управления машиной VCARB обещают быть запоминающимися, учитывая отличную атмосферу на трассе. Спринт в программе уик-энда добавит вызовов, особенно в условиях жары, но я готов максимально подготовиться, изучив трассу».

Тим Госс, технический директор: «После успешной гонки в Джидде, где мы вернулись в топ-10, мы прибыли в Майами. Наша команда продолжает изучать особенности машины и стремится раскрыть потенциал VCARB 02. Трасса вокруг Hard Rock Stadium в Майами представляет собой сложное сочетание быстрых участков, скоростных поворотов и узких секций. Спринт в программе уик-энда даст нам шанс заработать очки дважды, но жаркая погода создаст дополнительные вызовы для техники, покрышек и гонщиков.

Однако наши последние успехи наполняют нас уверенностью, и мы готовы полностью сосредоточиться на том, чтобы заработать очки как в спринте, так и на гонке».

Источник

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