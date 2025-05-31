Эволюция машины Хаджар: с каждым кругом она становилась всё лучше

В Барселоне гонщик из команды Racing Bulls, Айзек Хаджар, продолжил впечатляющую серию и в третий раз подряд вышел в финал квалификации, заняв девятое место на старте. Его напарник, также представляющий Racing Bulls, Лиам Лоусон, продемонстрировал тринадцатое время. Оба пилота команды из Фаэнцы надеются на успешную борьбу за очки.

Айзек Хаджар (9-й): «Я очень доволен сегодняшним результатом. Здорово вновь выйти в финал – это лучшее, на что мы могли надеяться. У нас даже были опасения, что мы не сможем выйти из первой сессии, так что можно гордиться проделанной работой.

Машина хорошо управлялась и с каждым кругом становилась всё лучше. Мы вносили правильные коррективы в настройки в нужный момент, и всё получилось идеально. Завтра у нас хорошие перспективы.

Я с уверенностью жду гонку. В ней всё будет зависеть от темпа и выбора стратегии одного или двух пит-стопов. Если удастся хорошо стартовать, то мы поборемся за очки».

Лиам Лоусон (13-й): «Квалификация началась хорошо. По ходу сессии мы постоянно пытались найти оптимальный баланс, но скорость была высокая. Машина хорошо управлялась, и я считал, что мне удался отличный круг во второй части квалификации. Мы с командой изучим телеметрию, чтобы понять, почему впервые за уик-энд машине не хватило скорости.

На этой трассе есть возможности для обгонов, так что я буду атаковать, чтобы заработать очки».