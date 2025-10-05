Неожиданный автомобиль легенды: «Хадсон Уосп» МакКвина выставят на аукцион

В автомобильном мире имя Стива МакКвина обычно связывают с культовыми Porsche, стремительными Mustang или изысканными Jaguar. Однако в коллекции известного актера присутствовал и менее заметный, но не менее интересный экземпляр — Hudson Wasp 1952 года выпуска.

Автомобиль, которым МакКвин пользовался до самой своей смерти в 1980 году, вновь оказался в центре внимания. После продолжительного хранения в музее Petersen Automotive Museum в Лос-Анджелесе, Hudson Wasp готовится к продаже на аукционе, который состоится в начале октября. Примечательно, что эта модель вызывает ассоциации с персонажем анимационного фильма "Тачки" — гоночным автомобилем Lightning McQueen, помогавшим главному герою найти страсть к автоспорту.

Технические детали и особенности

Hudson Wasp — это компактная версия известного Hudson Hornet, победителя NASCAR, но с собственными уникальными чертами. Под капотом автомобиля расположен рядный шестицилиндровый двигатель, оснащенный системой Twin H-Power — двойными впускными коллекторами и двумя карбюраторами, что повышает его мощность.

Автоматическая четырехступенчатая коробка передач — редкость для машин 1950-х годов — также отличает этот экземпляр. МакКвин использовал Hudson Wasp для повседневных нужд, называя его "автомобилем для поездок в церковь по воскресеньям". Несмотря на возраст, машина сохранила следы эксплуатации: ее пробег составляет около 63 537 миль, а на кузове заметны небольшие дефекты и трещины в лакокрасочном покрытии.

Связь с легендой и другие автомобили

Стив МакКвин был известен своей страстью к автогонкам и владел несколькими Ferrari, Porsche 911, а также знаменитым Jaguar XKSS. В его гараже находились и другие модели Hudson, среди которых Hornet 1953 года и кабриолет Custom Commodore Six 1950 года. Тем не менее, именно Wasp выделялся среди любимых повседневных автомобилей актера, отражая его преданность американской автомобильной классике.

Для многих поклонников мультфильмов Hudson Wasp напоминает о культовом возгласе "Ка-Чоу!" — визитной карточке Lightning McQueen из "Тачек", что добавляет особую атмосферу ностальгии.

Путешествие автомобиля после смерти владельца

После смерти Стива МакКвина в 1980 году Hudson Wasp был выставлен на аукцион в 1984 году. Впоследствии автомобиль попал в коллекцию музея Petersen, где его тщательно хранили и документировали. Теперь, спустя десятилетия, уникальное купе вновь ищет нового владельца.

Эксперты отмечают, что Hudson Wasp, связанный с именем МакКвина, будет более доступным, чем, к примеру, Mustang из фильма "Буллит", который был продан за рекордные 3,74 миллиона долларов пять лет назад.

Что ожидать на аукционе

По прогнозам специалистов, Hudson Wasp может уйти с торгов за сумму в среднем пятизначном диапазоне, что значительно ниже стоимости культовых моделей. Такой вариант будет интересен коллекционерам, ценящим историю и оригинальность. Автомобиль сочетает в себе скорость, изящество и богатое прошлое, что делает его идеальным выбором для воскресных поездок или участия в выставках классических автомобилей.

Аукцион RM Sotheby's обещает привлечь внимание поклонников, мечтающих стать обладателями части наследия Стива МакКвина. Возможно, новый владелец продолжит традицию, выезжая на этом Hudson Wasp по калифорнийским дорогам.

Источник и фото: caranddriver.com, Carsweek.ru.