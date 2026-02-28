Гюнтер Штайнер: «Впечатлён уровнем подготовки Audi»

Бывший руководитель Haas F1 Гюнтер Штайнер отметил прогресс команды Audi на прошедших зимних тестах и выразил уверенность в дальнейшем развитии коллектива по ходу сезона.

По словам Штайнера, за полтора года в проекте Audi в Формуле 1 произошли серьезные изменения в руководстве. Тогда своих постов лишились Андреас Зайдль и Оливер Хоффманн, а на их место был назначен Маттиа Бинотто. Такие кадровые перестановки, как отмечает специалист, всегда сопровождаются определёнными трудностями. Тем не менее, на тестах команда показала впечатляющую уверенность, а также хорошую скорость и эффективность силовой установки, что заслуживает уважения.

Штайнер считает, что в нынешнем сезоне Audi пока не сможет бороться за победы и не входит в число четырёх сильнейших команд чемпионата. Однако, по его мнению, стабильное выступление в группе середняков уже является значительным достижением. В прошедшем сезоне Нико Хюлкенберг смог подняться на подиум, когда коллектив ещё выступал под названием Sauber. В этом году подобный успех маловероятен, подчёркивает Штайнер, однако задача Хюлкенберга — продолжать двигать команду вперёд и использовать свой опыт для дальнейшего прогресса.