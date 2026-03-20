Гюнтер Штайнер: «Вольфф занимается саморекламой»

Гюнтер Штайнер подверг критике руководителя команды Mercedes Тото Вольффа за его публичные заявления после первой победы Кими Антонелли в Формуле 1 на Гран При Китая.

По завершении гонки в Шанхае, когда Антонелли возвращался в боксы, Тото Вольфф вышел в радиоэфир и поздравил молодого гонщика, отметив следующее: «Он слишком молод, мы не должны сажать его за руль Mercedes. Отправьте его в команду поменьше, чтобы он набирался опыта. Посмотрите, какие ошибки он допускает. И вот мы здесь, Кими. Победа».

Гюнтер Штайнер в подкасте The Red Flags заявил, что это высказывание Вольффа было своего рода саморекламой. Он отметил: «Он хотел убедиться, что все знают, что он ничего плохого не сделал. На самом деле Тото это не нужно, но я думаю, что у него небольшой комплекс».

Штайнер добавил, что победа осталась за Кими Антонелли, а не за Тото Вольффом, подчеркнув важность уважения к успеху гонщика: «В конце концов, парень победил. Тото, не нужно сейчас это объяснять. Все в это верят. Это можно увидеть, почувствовать и услышать. Тебе не нужно об этом всем рассказывать. И победил всё же Кими, а не Тото. И мы должны это уважать».