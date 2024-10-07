Различия в подходах Haas и Andretti, по словам Гюнтера Штайнера

Американский проект Haas успешно утвердился в мире Формулы 1, в то время как американский проект Andretti оказался за бортом. Бывший глава Haas F1 Гюнтер Штайнер в интервью RacingNews 365 пролил свет на причины этого неравенства.

«Трое или четверо представителей потенциальных новых команд обращались ко мне с вопросами о процедуре подачи заявки, аналогичной той, что проходила Haas F1. Но в настоящее время требования стали более строгими, ставки увеличились - стоимость каждой команды превышает миллиард долларов, поэтому необходимо действовать более осторожно. В данный момент проблема заключается в том, что FIA допустила Andretti, в то время как FOM - нет».

«Andretti собирала подписи от команд, но у этих команд нет права голоса; они могут подтверждать что угодно, но без одобрения FOM ничего не выйдет наружу».

«Я сначала обратился ко всем, переговорил с командами, убедил их в выгоде такого подхода, но не публично. Сначала - договоренность, затем - заявление. Нет смысла делать заявление, если нет сделки. Впрочем, каждый поступает по-своему».

«Andretti имеет шанс. В FOM они оставили дверь приоткрытой, спросив, сможет ли GM поставлять силовые установки. Я не в курсе, ответили ли им из FOM, но это требуется выполнить».

«У Red Bull разрабатывается собственная силовая установка. Они продемонстрировали свои намерения, и после этого все пошло довольно гладко. Audi построила новый центр в Германии, чтобы продемонстрировать свои вложения, но я ничего не слышал о GM. Однако, у меня нет полной информации».