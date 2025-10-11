Гюнтер Штайнер: «Ландо должен меня благодарить!»

Гюнтер Штайнер, бывший руководитель команды Haas F1, продолжает привлекать внимание своими яркими комментариями. Теперь, в роли эксперта и автора, он охотно делится собственным мнением о последних событиях в мире Формулы 1.

В недавнем эпизоде подкаста Red Flags Гюнтер Штайнер заявил, что Ландо Норрис, занявший третье место в Гран При Сингапура, во многом обязан своему успеху именно ему. Штайнер отметил, что в начале гонки машина Норриса получила повреждение переднего крыла, однако пилот McLaren принял решение не останавливаться на внеплановый пит-стоп из-за незначительности дефекта. В результате британец доехал до финиша на подиуме.

Особый акцент был сделан на том, что ни команда, ни директора гонки не настояли на замене повреждённого элемента. Норрису не показали чёрно-оранжевый флаг, который обязывает пилота заехать в боксы и устранить неисправность.

Штайнер напомнил, что если бы руководство гонкой осуществлял Эдуардо Фрейташ, ситуация могла бы сложиться иначе. В 2022 году, когда Фрейташ занимал пост гоночного директора, Кевину Магнуссену из Haas F1 трижды показывали чёрно-оранжевый флаг из-за схожих повреждений автомобиля.

«Со всеми можно разговаривать нормально, пытаясь что-то объяснить. Но Фрейташ говорил, что его это не волнует, – вспоминал Штайнер. – Вот его слова: "Я гоночный директор и делаю то, что считаю нужным".

Ландо должен меня благодарить! Его бы могли заставить ехать в боксы менять переднее крыло. Я считаю, что сейчас дирекция гонки действует более правильно, но в те времена, когда у нас возникали подобные сложности, нас всегда заставляли это делать, и меня такие подходы очень расстраивали.

Кроме того, тогда нам ещё и соль на рану посыпали, когда всех устроило, что от машины Фернандо Алонсо отвалилось зеркало заднего вида, а это было куда опаснее, чем ситуация с нашим передним крылом».

В словах Штайнера прослеживается реальное недовольство прошлой трактовкой правил. Не случайно в 2022 году команда Haas F1 трижды подавала протесты по поводу решений FIA, что привело к пересмотру регламента по применению чёрно-оранжевого флага.