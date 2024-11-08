Гюнтер Штайнер: "У Хэмилтона всегда стакан наполовину пустой"

Во время гоночного уик-энда в Бразилии Льюис Хэмилтон высказывал обеспокоенность по поводу характеристик своего болида. По мнению бывшего главы Haas Гюнтера Штайнера, семикратный чемпион мира с нетерпением ждёт окончания контракта с Mercedes.

«У Mercedes есть своя машина, и это не лучший вариант, - отметил Штайнер в интервью для The Red Flags. - Когда команда выходит на вершину, их болид лишь четвёртый по скорости. По мнению Штайнера, Хэмилтон постоянно делает замечания, так как осознает, что скоро покинет Mercedes».

Льюису не нравится поведение его машины на трассе. Он понимает, что ему осталось совсем немного времени в команде, и этот вопрос перестанет быть актуальным. Ситуация начинает его утомлять, и, согласно Штайнеру, Хэмилтон не справляется с этим слишком хорошо.

Льюис выражает недовольство по поводу машины и жалуется на нее. Он видит стакан наполовину пустым, в то время как для Джорджа Расселла он наполовину полон. У Льюиса складывается взгляд: «У меня осталось несколько гонок, и для меня здесь уже нет мотивации».

Джордж нацелен на то, чтобы продемонстрировать себя как лидера команды на будущее. Он должен убедить всех, что способен возглавить коллектив, учитывая обещание на 100% продления контракта после его завершения».