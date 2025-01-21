GWM Ora 3 снижает цену на £6,000 и представляет новую флагманскую модель GT.

Компания GWM подтвердила снижение цены на хэтчбек Ora 3 на £6,000, что означает, что электромобиль теперь стоит от £24,995. Был запущен в 2022 году, экстравагантно стилизованный супермини теперь более эффективно конкурирует с другими электрическими хэтчбеками, такими как Vauxhall Corsa Electric и готовящийся к выходу Renault 5.

Новая модель, названная Pure, заменяет предыдущую Pure+, но по-прежнему оснащена всеми теми же функциями и электрической силовой установкой. Батарейный блок емкостью 48 кВтч способен на до 192 миль по комбинированному циклу WLTP и может заряжаться до 100 кВт. Одиночный электромотор установлен на передней оси и развивает 169 л.с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8.3 секунды.

Стандартное оснащение осталось без изменений, по-прежнему предусмотрены 18-дюймовые легкосплавные диски, светодиодные фары и фонари, искусственная кожаная обивка и двойная система дисплеев с диагональю 10.25 дюйма, с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Кроме того, GWM представляет новую вершину линейки - Ora 03 GT, стоимостью от £32,995. Единственное техническое изменение - добавление теплового насоса, который должен помочь автомобилю обеспечить более стабильный запас хода в холодную погоду. Также предусмотрен более спортивный дизайн, включающий в себя более широкие колесные арки, новый передний бампер, красные детали дизайна и небольшой спойлер на крыше.

В салоне представлен ряд новых дизайнерских элементов, панорамная стеклянная крыша, улучшенные сиденья с вентиляцией и массажной функцией, а также больше красных акцентов.

Наконец, модель с дальним запасом хода Pro (теперь без знака '+') также получила свою скидку в £4,000 и сохранила улучшенный запас хода 261 миля, а также передние датчики, функцию автоматической парковки и подогреваемые сиденья.