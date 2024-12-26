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Губернатор российского региона за год нарушил правила дорожного движения 133 раза и получил штрафы.

Штрафы за нарушения ПДД на служебном «Мерседесе» губернатора Новосибирской области достигли 150 тысяч рублей. Пассажиру сильно напоминающему Травникова приходится часто платить за превышение скорости и другие нарушения.
А
Антон Звонкий
26.12.2024, 10:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Автомобиль «Мерседес» S-класса, который является служебным транспортом губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, оказался под пристальным вниманием дорожных камер. На снимках с камер видно, что на переднем пассажирском сиденье сидит человек, очень напоминающий Андрея Травникова.

Согласно информации портала Mash Siberia, общая сумма наложенных штрафов достигла уровня в 150 тысяч рублей. Самым частым нарушением Правил Дорожного Движения, совершаемым этим автомобилем губернатора, оказалось превышение скорости на 40-60 км/ч.

Среди прочих правонарушений отмечается игнорирование дорожной разметки, проезд на запрещающий сигнал светофора, а также движение по полосе, предназначенной для общественного транспорта.

Дополнительное постановление было вынесено за превышение скорости до 174 км/ч, в то время как максимально допустимая скорость составляла 90 км/ч.

Фото: Carsweek.ru

Ранее появилась информация о том, что российские государственные чиновники предпочитают избегать использования нового бизнес-седана Lada Aura из-за особенностей дверей и возможности испытывать дискомфорт из-за излишнего потоотделения в салоне.

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