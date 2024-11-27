Гуаньюй Чжоу поделился деталями переговоров с Ferrari

Гуаньюй Чжоу готовится к завершающим гонкам за команду Sauber. После завершения текущего сезона в Формуле 1 китайский гонщик не будет выступать на трассе, но планирует сохранить присутствие в чемпионате в качестве резервного пилота. Перед финишем гонки в Лас-Вегасе Чжоу подтвердил, что ведет перемовины с Ferrari относительно контракта на 2025 год.

«Мы ведем переговоры с несколькими командами, и Ferrari остается одной из заинтересованных сторон, - поделился информацией гонщик. - Посмотрим, как сложатся события. В ближайшие недели мы ожидаем ряда изменений и нам предстоит принять решение».

«Мы рассмотрим все варианты и затем определимся, куда двигаться. Я не хочу делать заявлений заранее, пока не достигнем соглашения. Однако я готов полностью сосредоточиться на новом проекте. Надеюсь, мы скоро примем окончательное решение».

«Полагаю, ясность придет в ближайшие недели. У меня есть ясное представление о своих желаниях, но на данный момент ничего не оформлено официально. Этому необходимо найти подходящее время. На данный момент мы не обсуждали детали, однако работаем над этим», - отметил Чжоу.