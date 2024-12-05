Гуаньюй Чжоу показал свой новый шлем перед последним заездом.

В скором времени Гуаньюй Чжоу выйдет на трассу в Абу-Даби в последний раз в качестве гонщика Sauber. Будет ли это его последняя гонка в Формуле 1, время покажет. Важно отметить, что китаец завершает сезон с внушительным результатом, так как на прошлых выходных Чжоу заработал первые очки для себя и для своей команды в сезоне 2024 года.

На Гран-при в Абу-Даби Чжоу будет выступать в специальном шлеме, который символизирует его прощание с Sauber и с его напарником Валттери Боттасом, с которым он гонял в течение трех сезонов.

Фото: F1news.ru

На шлеме, разработанном бельгийской компанией KV Design, изображены моменты, важные для Чжоу, и даже надпись, адресованная лично Боттасу.

Фото: F1news.ru

«Этот шлем особенный, в нем отражено множество важных для меня моментов, – поделился Чжоу. – Валттери, было приятно работать с тобой! Ценю все, что мы прошли вместе за эти годы, и вспоминать приятные и грустные моменты. Перед нами последний танец с командой Sauber – будем стараться получить удовольствие в полной мере!»