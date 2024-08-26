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Грузовики с оборудованием Haas уже покинули Зандфорт.

В связи с судебным разбирательством между гонконгской командой Haas и бывшим спонсором - компанией «Уралкалий» появились новости о завершении очередного этапа этого противостояния.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2024, 15:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

В связи с судебным разбирательством между гонконгской командой Haas и бывшим спонсором - компанией «Уралкалий» появились новости о завершении очередного этапа этого противостояния.

На прошлой неделе в Зандфорте судебные приставы описали машины и имущество команды с целью принудить к исполнению решения швейцарского арбитражного суда о выплате «Уралкалием» девяти миллионов долларов США. В ответ на это, в пятницу Haas произвели необходимый платёж, однако вывоз оборудования и машин из Нидерландов был заблокирован до поступления денег на счёт.

Сегодня в Haas подтвердили, что грузовики с оборудованием и машинами уже покинули Зандфорт и направились в Монцу после получения подтверждения от компании «Уралкалий» о зачислении средств, перечисленных в пятницу.

Источник

Haas F1 Team (94)

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