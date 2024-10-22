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Надежность над угрозами. Редкими автомобилями, которые выбирают граждане России.

По информации от экспертов портала «Автотетки», в текущем году доля автомобилей с единственным владельцем на рынке достигла 19,8%. Наибольшее время владения машиной россияне оставляют у японского компактвэна Honda Freed - результат составил 84,46%.
А
Антон Звонкий
22.10.2024, 13:02·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

По информации от экспертов портала «Автотетки», в текущем году доля автомобилей с единственным владельцем на рынке достигла 19,8%.

Наибольшее время владения машиной россияне оставляют у японского компактвэна Honda Freed - результат составил 84,46%. Следом идет минивэн Honda Stepwgn от того же производителя с результатом в 72,7%. Эта модель часто упоминается в качестве семейного транспорта. Азиатская модель Kia Carnival занимает третью строчку с показателем 70,26%.

На четвертом месте расположился пятидверный минивэн Toyota Alphard с результатом 70,14%. Это вместительное и динамичное авто, предпочтительное российским владельцам, хотя у него есть недостатки. Замыкает первую пятерку Kia Sorento Prime (66,46%).

Фото: Carsweek.ru

Вторую пятерку занимают модели Toyota - Wish (66,26%) и Passo (60,91%). Также в этот список входят Nissan Leaf (60,48%), Hyundai Creta (59,06%) и Kia Rio X-Line (58,1%).

Наиболее впечатляющую динамику по сохранению первых владельцев продемонстрировал хетчбэк Toyota Passo, разработанный совместно с Daihatsu. За период году доля этой модели возросла на 6,65% - лучший показатель.

В целом россияне редко решаются на продажу минивэнов, особенно японских и корейских брендов. В этом сегменте все бестселлеры отличаются комфортом, надежностью и хорошей экономичностью.

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что в середине октября 2024 года спрос на новые автомобили в России снизился, как сообщили аналитики.

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