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Volvo готовит к выпуску на мировой рынок ES90, угрожая конкурентам

Volvo готовит ответный ход в премиальном сегменте автомобилей — шведская компания представит электроседан ES90, который будет конкурировать с BMW i5 и Mercedes-Benz EQE. Премьера новинки запланирована на март следующего года в Стокгольме.
А
Антон Звонкий
11.11.2024, 13:12·2 мин
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Фото: Carsweek.ru

Volvo готовит ответный ход в премиальном сегменте автомобилей — шведская компания представит электроседан ES90, который будет конкурировать с BMW i5 и Mercedes-Benz EQE. Премьера новинки запланирована на март следующего года в Стокгольме. Разработка автомобиля проводилась с учетом запросов китайского рынка, и Volvo ES90 будет иметь статус глобальной модели.

В линейке электромобилей Volvo ES90 займет место пятилетнего, присоединившись к уже представленным моделям: EX30, XC40/EX40, C40/EC40 и EX90. Шведы успешно продают электрические автомобили в Европе, и новый батарейный седан будет продолжением данной стратегии.

Автомобиль построен на платформе SPA2 и оснащен батареей емкостью 111 кВт•ч. Благодаря этому электроседан сможет преодолеть расстояние до 600 километров на одном заряде. Покупатели смогут выбрать конфигурацию с одним или двумя электромоторами, общая мощность которых достигнет 502 л.с.

Кроме того, у Volvo есть планы по обновлению гибридной линейки автомобилей, включая модели XC60 и XC40. Однако цель полного перехода на электромобили и отказа от гибридов к 2030 году была пересмотрена чешским автопроизводителем.

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что Volvo представили бронированные версии популярных кроссоверов XC60 и XC90. Шведская марка продолжает радовать своих поклонников новыми моделями, готовясь к активному развитию на рынке электромобилей.

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