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Серый на вершине, но голубой вернулся: любимые цвета автомобилей в Великобритании в 2024 году.

Синий стал третьим по популярности цветом для автомобилей в Великобритании, обогнавший неотьемлемые оттенки серого после 15 лет. Черный и серый все еще лидируют.
РедакцияР
Редакция
18.01.2025, 03:21·2 мин
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Фото: autoexpress

Синий цвет официально стал третьим по популярности в Великобритании, что является первым случаем за 15 лет, когда оттенок, не входящий в гамму серого, занял призовое место.

Статистика, опубликованная Обществом производителей и торговцев автомобилями, показывает, что примерно 15 процентов всех новых автомобилей, зарегистрированных в 2024 году, были синего цвета, что составляет около 300 000 транспортных средств. Синий традиционно был одним из самых популярных оттенков в Великобритании, занимая четвертое место в рейтинге популярности в 2023 году, но в последний раз он вошел в тройку лидеров в 2010 году.

Седьмой год подряд лидирует серый цвет, около 28 процентов новых автомобилей покидают автосалоны именно в этом оттенке. Старший редактор по оценке автомобилей фирмы CAP HPI Крейг Бриджман заявил изданию Auto Express, что он "очень сомневается" в том, что какой-либо цвет когда-либо сможет обогнать популярность серого.

Бриджман пояснил: "Как нация, мы довольно консервативны в выборе цветов. Серый – модный цвет, особенно для некоторых производителей, таких как Audi, и обычно он действительно держит цену немного лучше, чем что-то более необычное".

Также в седьмой раз подряд серебристый цвет занял второе место в 2024 году, украшая почти 22 процента новых автомобилей. Белый же в этом году не смог войти в тройку лидеров, количество регистраций снизилось примерно на семь процентов, до немного менее 15 процентов. Тем не менее, почти две трети (64,5 процента) всех зарегистрированных новых автомобилей были монохромными.

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