Грег Маффей покидает должность главы Liberty Media

Исполнительный директор Liberty Media, Грег Маффей, завершил свой многолетний курс на руководящей должности в компании, владеющей контрольным пакетом акций Формулы 1. По информации источника, Маффей планирует покинуть свою должность по окончании текущего контракта в конце текущего года.

Согласно сообщению, его обязанности на время временно возьмет на себя председатель совета директоров Liberty Media Джон Мэлоун. Тем не менее, Грег Маффей не собирается покидать корпорацию - с начала января 2025 года он примет пост старшего консультанта и поможет Liberty Media в создании новой управленческой модели.

«Проведенные почти два десятилетия во главе Liberty Media были невероятно плодотворными и насыщенными, - поделился мнением Грег Маффей. - Корпорация оптимизирована, а портфель компаний, руководимых талантливыми командами, укрепил свои позиции на рынке».

«Это непросто уходить из такой динамичной компании, как Liberty Media, но я уверен, что сейчас самое подходящее время для этого», - добавил Маффей.

Председатель совета директоров Liberty Media, в свою очередь, выразил благодарность Грегу за его вклад в развитие компании: «С момента прихода в 2005 году Грег руководил эволюцией Liberty Media, увеличивая ее активы и придавая ценность для акционеров, руководя до пяти отдельных публичных компаний».

«Желаю Грегу успехов на новом этапе его карьеры и ценю его поддержку в роли консультанта», - отметил Джон Мэлоун.