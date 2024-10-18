Карлос Сайнс был самым быстрым на тренировке Гран-при США.

В Остине облачно и сухо, температура воздуха +25С, а температура на трассе достигает +38С.

Сегодняшняя пятничная тренировка перед гонкой в Остине оказалась ключевой для многих гонщиков и команд. Участники обязаны были провести множество проверок новых деталей, настроек и оценить износ шин, особенно важно это было учитывая близкий старт гонки.

На новой трассе в Остине команды столкнулись с изменениями в асфальте. Все основные гонщики приступили к заездам, причем первую серию прошли на резине Hard, за исключением гонщиков команды Sauber.

Несмотря на сложные условия на скользкой трассе, не обошлось без инцидентов. Некоторые гонщики, такие как Пиастри и Гасли, допустили блокировку шин на поворотах. Хэмилтона развернуло на одной из кочек, и ему пришлось вернуться в боксы для проверки. Машины пострадали несерьезно, и все гонщики смогли продолжить заезды после доработок.

Последние 15 минут тренировки были посвящены установке резины Soft для подготовки к квалификации. Важно было успеть настроить машины перед квалификацией. Пиастри даже промахнулся, вернувшись на трассу после оказавшегося неудачного заезда в пит-лейн.

Лучшее время на тренировке показал Карлос Сайнс, установив результат в 1:33.602, опередив прошлогодний результат Шарля Леклера с отрывом в более чем секунду. Леклер уступил лишь две сотых, а все остальные показали результаты менее двух десятых секунды.

Перед началом квалификации составлены результаты свободных заездов: на первом месте - Карлос Сайнс из Ferrari, за ним следует Шарль Леклер из той же команды. Тройку лидеров замыкает Макс Ферстаппен из Red Bull.