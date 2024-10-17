Прогноз погоды на уик-энд Гран При США

По прогнозам метеорологов, на время проведения Гран При США ожидается жаркая погода без осадков. Согласно данным, в течение трёх дней, с пятницы по воскресенье, воздух будет сухим, однако ожидается переменная облачность и ветер. Температура воздуха будет держаться на отметке около 30 градусов. Шанс выпадения осадков не превышает 10% в любой из дней уик-энда.

Важно отметить, что в прошлом году все тренировочные и квалификационные сессии, а также гонка Гран При США прошли на сухой трассе, что добавляет некоторую уверенность организаторам и участникам в ожиданиях от погоды на этот раз.