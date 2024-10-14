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Погода на Гран При США: что ждать этим уик-эндом

По оценкам метеорологов, на предстоящем Гран При США погода будет непредсказуемой на протяжении всего уик-энда соревнований.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
14.10.2024, 00:12·1 мин
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Фото: F1news.ru

По оценкам метеорологов, на предстоящем Гран При США погода будет непредсказуемой на протяжении всего уик-энда соревнований.

Первый день гонок, пятница, в городе Остин пройдёт при переменной облачности без вероятности осадков, а термометры поднимутся до отметки +31°C.

Суббота принесет сохранение температурного режима, однако существует вероятность дождей в первой половине дня. Воскресенье, по прогнозам, порадует облачной погодой, осадками, возможны грозы, а температура воздуха составит +29°C.

Важно отметить, что в прошлом году на Гран При США все этапы прошли на сухой трассе, без дождей и непогоды.

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