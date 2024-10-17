Гонка США: В поисках идеального круга

На Гран При Сингапура случилось несколько интересных событий, связанных с гонщиками, шасси, моторами и странами.

Гонщики

Макс Ферстаппен проехал целых 55 000 километров на дистанции.

Ландо Норрис заработал в свой актив 900 очков.

Льюис Хэмилтон принял участие в 350 Гран При, а Карлосу Сайнсу - 200.

У Макса Ферстаппена уже 70 стартов с первой строчки, а Оскара Пиастри - 40 Гран При.

Шасси

McLaren провело целых 11 000 кругов на лидирующей позиции.

Моторы

Моторы Honda RBPT порадовали своих владельцев - в 40 Гран При они заработали очки.

А моторы Honda RBPT участвовали в 40 Гран При.

Страны

Немцы приняли участие в 900 Гран При.

На предстоящем Гран При Сингапура может произойти еще больше интересных событий.

Гонщики

Если Льюис Хэмилтон пролидирует еще 41 километр, его общий показатель достигнет 28 000 километров.

Шарль Леклер может увеличить счетчик до 4000 километров, лидируя 13 километров.

Джордж Расселл заработает 1000 километров, если пролидирует всего один километр.

Оскар Пиастри может добавить в свой актив 700 километров, пролидировав 41 километр.

Серхио Перес заработает 400 кругов, если лидирует 11 кругов.

Лэнс Стролл получит дополнительно 300 очков, если финиширует шестым.

Кевин Магнуссен также заработает 200 очков, закончив гонку шестым.

Алексу Элбону добавится в актив 100 Гран При.

Юки Цунода заработает 100 очков, финишировав вторым.

Эстебан Окон дополнит свой актив 100 кругами, если пролидирует 34 круга.

Нико Хюлкенберг заработает 50 кругов, пролидируя семь кругов.

Серхио Перес может увеличить счетчик подиумов до 40.

Шарль Леклер также дополнит свою статистику еще 40 подиумами.

Льюис Хэмилтон может добавить 40 третьих мест на подиуме.

Валттери Боттас может укрепить свою позицию с 30 вторыми местами на подиуме.

Льюис Хэмилтон уже 20 раз оформлял хет-трик на Гран При.

Валттери Боттас имеет в своем активе 20 лучших кругов.

Даниэль Риккардо лидировал на 20 Гран При.

Еще несколько кругов и вновь на подиуме Ландо Норрис, где у него уже 10 третьих мест.

Оскар Пиастри уже побывал на 10 подиумах.

И Ландо Норрис зафиксировал 10 лучших кругов.

Оскар Пиастри может добавить 10 Гран При, в которых он лидировал.

Шарль Леклер тоже имеет в своем активе 10 лучших кругов.

Шасси

Команда Mercedes пройдет целых 38 000 километров, если пролидирует 71 круг.

Red Bull сможет накатать 7000 кругов при пролидировании 45 кругов.

Aston Martin заработает 500 очков, если получит два очка.

Haas F1 может набрать 300 очков, заработав 20 очков.

У Ferrari уже 90 хет-триков.

А Aston Martin участвовал в 90 Гран При.

Alpine может добавить 70 кругов, если пролидирует один круг.

У Mercedes уже 60 победных дублей.

McLaren отметил уже 50 победных дублей.

RB заработает 50 очков, если наберет 16 очков.

Aston Martin добавит 10 кругов, пролидируя один круг.

И 10 подиумов, если один из гонщиков финиширует на третьем месте.

Моторы

У Ferrari уже 16 000 кругов на лидирующих позициях.

Страны

Немцы могут добавить в свой актив 11 000 кругов, если пролидируют 5 кругов.

А еще 8000 очков, если выиграют гонку.

Британцы отметили уже 300 поулов.

Датчане смогут заработать 200 очков, если Кевин Магнуссен финиширует шестым.

Французы имеют 80 поулов.

Всего уже 50 Гран При, в которых датчане набрали очки.

Канадцы отметили уже 40 подиумов.

Немцы лидировали с начала до конца в 40 гонках.

А канадцы возглавляли 40 заездов.

Монегаски один раз показали лучшее время круга.

Финны 10 раз дополняли свою статистику хет-триком.