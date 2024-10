Гран При США: Предматчевые слова

Руководитель команды McLaren Formula 1 Team, Андреа Стелла, заявил, что перед ними три гонки подряд, начиная с Остина. Он отметил, что в этот раз они сосредоточатся на себе, чтобы стабильно зарабатывать очки и бороться за оба титула. Ландо Норрис также выразил радость от возможности выступить в Остине и подчеркнул, что они готовы разыграть много очков в этом спринтерском уик-энде.

В свою очередь, Оскар Пиастри подчеркнул, что команда готова продолжать добиваться хороших результатов и ждет возвращения в Остин. Он также отметил классную атмосферу на трассе и поддержку болельщиков.

На смену идут представители Oracle Red Bull Racing. Макс Ферстаппен заявил о внесенных изменениях в машину и поделился, что они готовы к суматошному уик-энду. Серхио Перес также подчеркнул приятное возвращение в борьбу и особенность Остина для него.

Scuderia Ferrari готовится к напряженной концовке сезона. Руководитель команды Фредерик Вассёр подчеркнул важность работы на предварительной подготовке в условиях серии гонок. Он также выразил уверенность в команде и готовности использовать все возможности.

Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team под руководством Тото Вольффа намерены добиться успеха в Остине и сократить отставание от лидеров. Команда готова внедрять новинки и анализировать свои выступления для будущего сезона.

На Circuit of the Americas также выступят Aston Martin Aramco Formula One Team и Visa Cash App RB Formula One Team. Пилоты выражают свои ожидания и радость возможности гонять в Остине, подчеркивая важность каждой тренировки и готовность бороться за лучшие результаты.

MoneyGram Haas F1 Team в свою очередь нацелена на улучшение результатов и ждет сложной, но увлекательной гонки в Остине. Участники команды делятся, что трасса представляет собой тест на прочность для гонщиков и машин, но они готовы к этому вызову.

Williams Racing готовится к особенному уик-энду, где Алекс Элбон отмечает свою сотую гонку в Формуле 1. Для команды и болельщиков это значимое событие, на которое все с нетерпением ждут. Франко Колапинто высказал уверенность в хороших результатах команды и надеется отметить мероприятие достойным результатом.

BWT Alpine F1 Team начинает серию трех гонок подряд с Остина. Пилоты команды готовы к физическим и психологическим испытаниям, ведь перед ними насыщенная программа. Участники команды призывают использовать все возможности в этот уик-энд.

Stake F1 Team Kick Sauber готовится к энергичной гонке в Остине. Участники команды подчеркивают важность каждой тренировки и обсуждают обновления машин, которые могут повлиять на результаты гонки весело провести время в США.