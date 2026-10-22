Гран-при США: обновления трассы и новые зоны для обгонов

Перед Гран При США в FIA сообщили об изменениях на трассе, а также подтвердили расположение зон активации режима обгона OT и зон движения по прямой SM (Straight Mode).

Ранее в превью Pirelli к предстоящей гонке уже упоминалось обновление асфальта на участке от входа в 9-й поворот до выхода из 11-го. Кроме того, перед 12-м и 19-м поворотами покрытие выровняли и сгладили кочки.

Большой цифровой экран, прежде установленный в районе выезда с пит-лейн, в этом году демонтировали.

На выходе из 11-го поворота убрали белую разметку, «имитирующая поребрик» — именно так этот элемент назван в превью федерации. Вместе с тем в большинстве поворотов появилась синяя разметка, обозначающая границы трассы.

В районе апексов 1-го и 11-го поворотов снизили высоту жёлтых поребриков. В 1-м и 6-м поворотах установили новые защитные барьеры TecPro.

Также скорректировали высоту цифровых сигнальных панелей вдоль трассы. Теперь они размещены на одинаковом уровне по всему кругу.

В превью FIA упоминается и объект, не связанный непосредственно с гонками: с внешней стороны 1-го поворота построили новую гостевую зону. Кроме того, над трассой появилась канатная дорога, однако её эксплуатация начнётся только в 2027 году.

Фото: F1news.ru

На техасской трассе предусмотрена одна зона с режимом обгона. Точка детекции расположена на выходе из 20-го, последнего, поворота — точнее, через 30 м после него. Если в момент замера гонщик находится менее чем в одной секунде от соперника, он сможет активировать режим обгона и получить дополнительную электрическую энергию. Точка активации находится через 120 метров после этого поворота.

Зоны SM разделены на два подраздела. В первом активная аэродинамика используется при нормальном сцеплении шин с трассой — доступно открытие заднего и переднего антикрыла. Во втором она предназначена для условий сниженного сцепления, то есть мокрой трассы, где разрешено открывать только переднее антикрыло.

При нормальном сцеплении активную аэродинамику можно использовать на участках, начинающихся через 120 метров после 20-го поворота и через 110 метров после 11-го.

При сниженном сцеплении такие участки начинаются через 180 метров после 20-го поворота и через 180 метров после 2-го поворота.