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Гран-при Сингапура: стартовая решётка спринта

Формула-1: Макс Ферстаппен возглавил протокол, опередив Джорджа Расселла и Шарля Леклера; Пиастри и Норрис вошли в пятёрку лидеров.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
10.10.2026, 00:02·2 мин
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Фото: F1news.ru

Представлен порядок участников с указанием команд и результатов.

1. Макс Ферстаппен — Red Bull, 1:31.156.

Red Bull
Фото: F1news.ru

2. Джордж Расселл — Mercedes, 1:31.276. Отставание — + 0.120.

Mercedes
Фото: F1news.ru

3. Шарль Леклер — Ferrari, 1:31.399. Отставание — + 0.243.

Ferrari
Фото: F1news.ru

4. Оскар Пиастри — McLaren, 1:31.454. Отставание — + 0.298.

McLaren
Фото: F1news.ru

5. Ландо Норрис — McLaren, 1:31.587. Отставание — + 0.431.

McLaren
Фото: F1news.ru

6. Льюис Хэмилтон — Ferrari, 1:31.702. Отставание — + 0.546.

Ferrari
Фото: F1news.ru

7. Кими Антонелли — Mercedes, 1:31.849. Отставание — + 0.693.

Mercedes
Фото: F1news.ru

8. Лиам Лоусон — Racing Bulls, 1:32.341. Отставание — + 1.185.

Racing Bulls
Фото: F1news.ru

9. Айзек Хаджар — Red Bull. Время — Без времени.

Red Bull
Фото: F1news.ru

10. Пьер Гасли — Alpine. Время — Без времени.

Alpine
Фото: F1news.ru

11. Франко Колапинто — Alpine, 1:33.249.

Alpine
Фото: F1news.ru

12. Нико Хюлкенберг — Audi, 1:33.420.

Audi
Фото: F1news.ru

13. Оливер Берман — Haas, 1:33.423.

Haas
Фото: F1news.ru

14. Габриэль Бортолето — Audi, 1:33.466.

Audi
Фото: F1news.ru

15. Фернандо Алонсо — Aston Martin, 1:33.734.

Aston Martin
Фото: F1news.ru

16. Эстебан Окон — Haas, 1:34.368.

Haas
Фото: F1news.ru

17. Арвид Линдблад — Racing Bulls, 1:35.136.

Racing Bulls
Фото: F1news.ru

18. Лэнс Стролл — Aston Martin, 1:35.662.

Aston Martin
Фото: F1news.ru

19. Алекс Элбон — Williams, 1:36.130.

Williams
Фото: F1news.ru

20. Серхио Перес — Cadillac, 1:36.760.

Cadillac
Фото: F1news.ru

21. Валттери Боттас — Cadillac, 1:36.868.

Cadillac
Фото: F1news.ru

22. Карлос Сайнс — Williams, 1:37.376.

Williams
Фото: F1news.ru

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