Гран-при Сингапура: стартовая решётка спринта

Представлен порядок участников с указанием команд и результатов.
1. Макс Ферстаппен — Red Bull, 1:31.156.
Фото: F1news.ru
2. Джордж Расселл — Mercedes, 1:31.276. Отставание — + 0.120.
Фото: F1news.ru
3. Шарль Леклер — Ferrari, 1:31.399. Отставание — + 0.243.
Фото: F1news.ru
4. Оскар Пиастри — McLaren, 1:31.454. Отставание — + 0.298.
Фото: F1news.ru
5. Ландо Норрис — McLaren, 1:31.587. Отставание — + 0.431.
Фото: F1news.ru
6. Льюис Хэмилтон — Ferrari, 1:31.702. Отставание — + 0.546.
Фото: F1news.ru
7. Кими Антонелли — Mercedes, 1:31.849. Отставание — + 0.693.
Фото: F1news.ru
8. Лиам Лоусон — Racing Bulls, 1:32.341. Отставание — + 1.185.
Фото: F1news.ru
9. Айзек Хаджар — Red Bull. Время — Без времени.
Фото: F1news.ru
10. Пьер Гасли — Alpine. Время — Без времени.
Фото: F1news.ru
11. Франко Колапинто — Alpine, 1:33.249.
Фото: F1news.ru
12. Нико Хюлкенберг — Audi, 1:33.420.
Фото: F1news.ru
13. Оливер Берман — Haas, 1:33.423.
Фото: F1news.ru
14. Габриэль Бортолето — Audi, 1:33.466.
Фото: F1news.ru
15. Фернандо Алонсо — Aston Martin, 1:33.734.
Фото: F1news.ru
16. Эстебан Окон — Haas, 1:34.368.
Фото: F1news.ru
17. Арвид Линдблад — Racing Bulls, 1:35.136.
Фото: F1news.ru
18. Лэнс Стролл — Aston Martin, 1:35.662.
Фото: F1news.ru
19. Алекс Элбон — Williams, 1:36.130.
Фото: F1news.ru
20. Серхио Перес — Cadillac, 1:36.760.
Фото: F1news.ru
21. Валттери Боттас — Cadillac, 1:36.868.
Фото: F1news.ru
22. Карлос Сайнс — Williams, 1:37.376.
Фото: F1news.ru