Прогноз погоды на гонку Гран При Сингапура

В последние два дня гонщики команды F1 провели тренировки на трассе в условиях сухого асфальта, что добавило некоторого острым ощущений перед предстоящим соревнованием. По прогнозам, день гонки также обещает быть благоприятным в плане погоды, осадков не предвидится.

Согласно метеорологическим данным, солнце в воскресенье сядет за горизонт в 19:00. К моменту старта гонки в 20:00, температура воздуха упадет до +30 градусов Цельсия после дневной жары, при легком восточном ветре. Вероятность осадков во время гонки крайне невысока и составляет менее 5%.