Гран-при Сингапура: Расселл завоевал поул

В Сингапуре состоялась квалификация, ставшая ключевым событием гоночного уик-энда. Городская трасса известна своей сложностью для обгонов: за 15 лет победу десять раз одерживал обладатель поул-позиции, а в остальных случаях исход меняли погодные условия или аварии.

Инцидентов избежать не удалось и на этот раз. В ходе пятничных тренировок дважды появлялись красные флаги, а субботнюю сессию пришлось прервать из-за второй за уик-энд аварии Лиама Лоусона. Третью тренировку возглавил Макс Ферстаппен, а разница между первой и пятой позициями составила всего девять сотых секунды, что предвещало напряжённую борьбу в квалификации.

Стоит отметить, что в этом году трасса в Сингапуре стала на 13 метров короче благодаря строительству новых объектов, что автоматически обнулило предыдущие рекорды круга.

На уик-энд шинники привезли традиционную тройку составов: C3, C4 и C5, которые выступили в роли Hard, Medium и Soft. В этот раз нестабильные шины C6 не использовались, что устраивало всех участников.

Сразу после старта первой квалификационной сессии пилоты выехали на Soft. Шины позволяли проходить несколько быстрых кругов с небольшими перерывами. Плотный трафик и локальные жёлтые флаги мешали, однако обошлось без серьёзных инцидентов. Оскар Пиастри и Франко Колапинто долго не могли проехать чистый круг, но в итоге сумели показать время.

Лучший результат в первой сессии показал Льюис Хэмилтон — 1:29.765. По итогам отсева с борьбой за поул попрощались Габриэле Бортолето, Лэнс Стролл, Франко Колапинто, Эстебан Окон и Пьер Гасли.

У Пьера Гасли возникли проблемы с гидравликой, из-за чего рулевое управление стало тяжёлым, и машину пришлось эвакуировать из зоны безопасности. Это привело к задержке старта второй сессии на несколько минут.

Вторая часть квалификации началась с быстрого круга от Макса Ферстаппена — 1:29.747, который долго оставался недосягаемым. Кевину Антонелли аннулировали лучший результат за пределы трассы. Шарль Леклер слегка коснулся стены в 14-м повороте, но автомобиль остался целым.

Во второй попытке Кевин Антонелли улучшил время до 1:29.649, но затем Джордж Расселл показал 1:29.562 и возглавил протокол. Максу Ферстаппену удалось улучшиться, но обойти Джорджа он не сумел. Льюису Хэмилтону аннулировали круг, после чего он вернулся в боксы.

В результате лучшим во второй сессии остался Джордж Расселл. В финал квалификации не прошли Нико Хюлкенберг, Александр Элбон, Карлос Сайнс, Лиам Лоусон и Юки Цунода.

В решающей части сессии сразу несколько пилотов — среди них Оливер Берман, Фернандо Алонсо и Шарль Леклер — выбрали прикатанные шины, остальные поставили свежий комплект. Джордж Расселл показал лучшее время — 1:29.165, при этом он и Оскар Пиастри легко коснулись барьера в 17-м повороте, но без последствий.

Во второй попытке на изношенных шинах на трассу выехал только Льюис Хэмилтон. Джордж Расселл сумел улучшить результат до 1:29.158 и остался лидером.



В итоге Джордж Расселл одержал победу в квалификации Сингапура, завоевав седьмой поул в карьере и второй в текущем сезоне после этапа в Канаде.

Вместе с ним старт с первого ряда завтрашней гонки обеспечил себе Макс Ферстаппен, уступивший почти две десятые секунды. Второй ряд займут Оскар Пиастри и Кевин Антонелли, а с третьего начнут Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.

