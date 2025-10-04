Гран-при Сингапура: Расселл завоевал поул

В Сингапуре состоялась квалификация, ставшая ключевым событием гоночного уик-энда. Городская трасса известна своей сложностью для обгонов: за 15 лет победу десять раз одерживал обладатель поул-позиции, а в остальных случаях исход меняли погодные условия или аварии.
Инцидентов избежать не удалось и на этот раз. В ходе пятничных тренировок дважды появлялись красные флаги, а субботнюю сессию пришлось прервать из-за второй за уик-энд аварии Лиама Лоусона. Третью тренировку возглавил Макс Ферстаппен, а разница между первой и пятой позициями составила всего девять сотых секунды, что предвещало напряжённую борьбу в квалификации.
Стоит отметить, что в этом году трасса в Сингапуре стала на 13 метров короче благодаря строительству новых объектов, что автоматически обнулило предыдущие рекорды круга.
На уик-энд шинники привезли традиционную тройку составов: C3, C4 и C5, которые выступили в роли Hard, Medium и Soft. В этот раз нестабильные шины C6 не использовались, что устраивало всех участников.
Сразу после старта первой квалификационной сессии пилоты выехали на Soft. Шины позволяли проходить несколько быстрых кругов с небольшими перерывами. Плотный трафик и локальные жёлтые флаги мешали, однако обошлось без серьёзных инцидентов. Оскар Пиастри и Франко Колапинто долго не могли проехать чистый круг, но в итоге сумели показать время.
Лучший результат в первой сессии показал Льюис Хэмилтон — 1:29.765. По итогам отсева с борьбой за поул попрощались Габриэле Бортолето, Лэнс Стролл, Франко Колапинто, Эстебан Окон и Пьер Гасли.
У Пьера Гасли возникли проблемы с гидравликой, из-за чего рулевое управление стало тяжёлым, и машину пришлось эвакуировать из зоны безопасности. Это привело к задержке старта второй сессии на несколько минут.
Вторая часть квалификации началась с быстрого круга от Макса Ферстаппена — 1:29.747, который долго оставался недосягаемым. Кевину Антонелли аннулировали лучший результат за пределы трассы. Шарль Леклер слегка коснулся стены в 14-м повороте, но автомобиль остался целым.
Во второй попытке Кевин Антонелли улучшил время до 1:29.649, но затем Джордж Расселл показал 1:29.562 и возглавил протокол. Максу Ферстаппену удалось улучшиться, но обойти Джорджа он не сумел. Льюису Хэмилтону аннулировали круг, после чего он вернулся в боксы.
В результате лучшим во второй сессии остался Джордж Расселл. В финал квалификации не прошли Нико Хюлкенберг, Александр Элбон, Карлос Сайнс, Лиам Лоусон и Юки Цунода.
В решающей части сессии сразу несколько пилотов — среди них Оливер Берман, Фернандо Алонсо и Шарль Леклер — выбрали прикатанные шины, остальные поставили свежий комплект. Джордж Расселл показал лучшее время — 1:29.165, при этом он и Оскар Пиастри легко коснулись барьера в 17-м повороте, но без последствий.
Во второй попытке на изношенных шинах на трассу выехал только Льюис Хэмилтон. Джордж Расселл сумел улучшить результат до 1:29.158 и остался лидером.
Фото: F1news.ru
В итоге Джордж Расселл одержал победу в квалификации Сингапура, завоевав седьмой поул в карьере и второй в текущем сезоне после этапа в Канаде.
Вместе с ним старт с первого ряда завтрашней гонки обеспечил себе Макс Ферстаппен, уступивший почти две десятые секунды. Второй ряд займут Оскар Пиастри и Кевин Антонелли, а с третьего начнут Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.
Результаты квалификации
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. Д.Расселл
|Mercedes
|2
|1:29.928
|6
|1
|1:29.562
|6
|1
|1:29.158
|6
|2. М.Ферстаппен
|Red Bull
|4
|1:30.028
|6
|2
|1:29.572
|6
|2
|1:29.340
|6
|3. О.Пиастри
|McLaren
|7
|1:30.313
|8
|5
|1:29.813
|6
|3
|1:29.524
|6
|4. К.Антонелли
|Mercedes
|5
|1:30.036
|5
|3
|1:29.649
|6
|4
|1:29.537
|6
|5. Л.Норрис
|McLaren
|3
|1:29.932
|8
|4
|1:29.809
|6
|5
|1:29.586
|6
|6. Л.Хэмилтон
|Ferrari
|1
|1:29.765
|9
|7
|1:29.936
|5
|6
|1:29.688
|6
|7. Ш.Леклер
|Ferrari
|8
|1:30.370
|9
|6
|1:29.914
|7
|7
|1:29.784
|6
|8. А.Хаджар
|Racing Bulls
|6
|1:30.214
|8
|8
|1:30.016
|6
|8
|1:29.846
|5
|9. О.Берман
|Haas
|9
|1:30.420
|5
|10
|1:30.076
|6
|9
|1:29.868
|6
|10. Ф.Алонсо
|Aston Martin
|14
|1:30.745
|6
|9
|1:30.054
|6
|10
|1:29.955
|6
|11. Н.Хюлкенберг
|Sauber
|13
|1:30.715
|9
|11
|1:30.141
|6
|12. А.Элбон
|Williams
|15
|1:30.775
|8
|12
|1:30.202
|6
|13. К.Сайнс
|Williams
|11
|1:30.640
|8
|13
|1:30.235
|6
|14. Л.Лоусон
|Racing Bulls
|12
|1:30.681
|8
|14
|1:30.320
|6
|15. Ю.Цунода
|Red Bull
|10
|1:30.574
|6
|15
|1:30.353
|6
|16. Г.Бортолето
|Sauber
|16
|1:30.820
|8
|17. Л.Стролл
|Aston Martin
|17
|1:30.949
|9
|18. Ф.Колапинто
|Alpine
|18
|1:30.982
|9
|19. Э.Окон
|Haas
|19
|1:30.989
|6
|20. П.Гасли
|Alpine
|20
|1:31.261
|8