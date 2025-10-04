Главная Новости Гран-при Сингапура: Расселл завоевал поул
Гран-при Сингапура: Расселл завоевал поул

Гран-при Сингапура: Джордж Расселл выиграл квалификацию Формулы 1, взяв поул и опередив Ферстаппена. Полные результаты и хронология сессии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
04.10.2025, 17:33·5 мин
Фото: F1news.ru

В Сингапуре состоялась квалификация, ставшая ключевым событием гоночного уик-энда. Городская трасса известна своей сложностью для обгонов: за 15 лет победу десять раз одерживал обладатель поул-позиции, а в остальных случаях исход меняли погодные условия или аварии.

Инцидентов избежать не удалось и на этот раз. В ходе пятничных тренировок дважды появлялись красные флаги, а субботнюю сессию пришлось прервать из-за второй за уик-энд аварии Лиама Лоусона. Третью тренировку возглавил Макс Ферстаппен, а разница между первой и пятой позициями составила всего девять сотых секунды, что предвещало напряжённую борьбу в квалификации.

Стоит отметить, что в этом году трасса в Сингапуре стала на 13 метров короче благодаря строительству новых объектов, что автоматически обнулило предыдущие рекорды круга.

На уик-энд шинники привезли традиционную тройку составов: C3, C4 и C5, которые выступили в роли Hard, Medium и Soft. В этот раз нестабильные шины C6 не использовались, что устраивало всех участников.

Сразу после старта первой квалификационной сессии пилоты выехали на Soft. Шины позволяли проходить несколько быстрых кругов с небольшими перерывами. Плотный трафик и локальные жёлтые флаги мешали, однако обошлось без серьёзных инцидентов. Оскар Пиастри и Франко Колапинто долго не могли проехать чистый круг, но в итоге сумели показать время.

Лучший результат в первой сессии показал Льюис Хэмилтон — 1:29.765. По итогам отсева с борьбой за поул попрощались Габриэле Бортолето, Лэнс Стролл, Франко Колапинто, Эстебан Окон и Пьер Гасли.

У Пьера Гасли возникли проблемы с гидравликой, из-за чего рулевое управление стало тяжёлым, и машину пришлось эвакуировать из зоны безопасности. Это привело к задержке старта второй сессии на несколько минут.

Вторая часть квалификации началась с быстрого круга от Макса Ферстаппена — 1:29.747, который долго оставался недосягаемым. Кевину Антонелли аннулировали лучший результат за пределы трассы. Шарль Леклер слегка коснулся стены в 14-м повороте, но автомобиль остался целым.

Во второй попытке Кевин Антонелли улучшил время до 1:29.649, но затем Джордж Расселл показал 1:29.562 и возглавил протокол. Максу Ферстаппену удалось улучшиться, но обойти Джорджа он не сумел. Льюису Хэмилтону аннулировали круг, после чего он вернулся в боксы.

В результате лучшим во второй сессии остался Джордж Расселл. В финал квалификации не прошли Нико Хюлкенберг, Александр Элбон, Карлос Сайнс, Лиам Лоусон и Юки Цунода.

В решающей части сессии сразу несколько пилотов — среди них Оливер Берман, Фернандо Алонсо и Шарль Леклер — выбрали прикатанные шины, остальные поставили свежий комплект. Джордж Расселл показал лучшее время — 1:29.165, при этом он и Оскар Пиастри легко коснулись барьера в 17-м повороте, но без последствий.

Во второй попытке на изношенных шинах на трассу выехал только Льюис Хэмилтон. Джордж Расселл сумел улучшить результат до 1:29.158 и остался лидером.


Фото: F1news.ru

В итоге Джордж Расселл одержал победу в квалификации Сингапура, завоевав седьмой поул в карьере и второй в текущем сезоне после этапа в Канаде.

Вместе с ним старт с первого ряда завтрашней гонки обеспечил себе Макс Ферстаппен, уступивший почти две десятые секунды. Второй ряд займут Оскар Пиастри и Кевин Антонелли, а с третьего начнут Ландо Норрис и Льюис Хэмилтон.

Результаты квалификации

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. Д.РасселлMercedes21:29.928611:29.562611:29.1586
2. М.ФерстаппенRed Bull41:30.028621:29.572621:29.3406
3. О.ПиастриMcLaren71:30.313851:29.813631:29.5246
4. К.АнтонеллиMercedes51:30.036531:29.649641:29.5376
5. Л.НоррисMcLaren31:29.932841:29.809651:29.5866
6. Л.ХэмилтонFerrari11:29.765971:29.936561:29.6886
7. Ш.ЛеклерFerrari81:30.370961:29.914771:29.7846
8. А.ХаджарRacing Bulls61:30.214881:30.016681:29.8465
9. О.БерманHaas91:30.4205101:30.076691:29.8686
10. Ф.АлонсоAston Martin141:30.745691:30.0546101:29.9556
11. Н.ХюлкенбергSauber131:30.7159111:30.1416
12. А.ЭлбонWilliams151:30.7758121:30.2026
13. К.СайнсWilliams111:30.6408131:30.2356
14. Л.ЛоусонRacing Bulls121:30.6818141:30.3206
15. Ю.ЦунодаRed Bull101:30.5746151:30.3536
16. Г.БортолетоSauber161:30.8208
17. Л.СтроллAston Martin171:30.9499
18. Ф.КолапинтоAlpine181:30.9829
19. Э.ОконHaas191:30.9896
20. П.ГаслиAlpine201:31.2618

