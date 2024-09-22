Гран-при Сингапура: Норрис, Ферстаппен и Пиастри

В прошедшем Гран При Сингапура все внимание было сосредоточено на гонке, не отвлекаясь на другие аспекты, даже на обычно жаркую погоду города-государства. McLaren привезли своё лидерство Кубка конструкторов и рассчитывали закрепить успех. Каждый этап из семи оставшихся мог повлиять на титульную гонку.

На стартовой полосе за первую строчку взялись Ландо Норрис и Макс Ферстаппен, за ними - гонщики Mercedes, Чарльз Леклер и Нико Хюлкенберг из Haas. Пилоты отнеслись скептически к добавленной четвёртой зоне DRS для облегчения обгонов.

В гонке использовались мягкие компаунды Pirelli - С3, C4 и C5. Перед стартом механики Aston Martin вносили изменения в болид Лэнса Стролла. На первых кругах лидировал Норрис, хотя Ферстаппен постепенно начал уступать скорость из-за износа шин.

На протяжении гонки происходило много обгонов и пит-стопов. Победу в итоге одержал Ландо Норрис, финишировав впереди Ферстаппена и Пиастри.

На протяжении Гран При не было ни одного выезда автомобиля безопасности или использования жёлтых флагов. Результаты гонки представлены в таблице, а причины сходов на трассе приведены в отдельной сводной таблице.

Следующий этап чемпионата пройдёт через месяц в Остине, а пока команды и пилоты будут готовиться к новым вызовам и испытаниям в борьбе за титулы.