На Гран При Азербайджана произошли интересные события.

Льюис Хэмилтон проехал 100 000 километров дистанции, а Джордж Расселл набрал 600 очков.

Оскар Пиастри заработал 300 очков, а Эстебан Окон провел 150 Гран При.

На гоночной трассе он провел 100 кругов в лидирующей позиции.

Юки Цунода принял участие в 80 Гран При, а Алекс Элбон заработал очки на 40 Гран При.

Шасси Ferrari лидировали на 500 Гран При.

На очереди Гран При Сингапура.

Макс Ферстаппен собирается преодолеть 55 000 километров дистанции.

Льюис Хэмилтон планирует провести 28 000 километров в лидирующей позиции.

Шарль Леклер намерен пролидировать 4000 километров, а Джордж Расселл - 1000 километров.

Ланда Норриса ожидают 900 очков, а Шарль Леклер может провести 800 кругов в лидирующей позиции.

Оскар Пиастри рассчитывает на 700 километров лидирования, а Серхио Перес - на 400 кругов.

Шасси Mercedes планируют лидировать на 38000 километров.

Феррари намерены пролидировать 16000 кругов, а Red Bull - 7000 кругов.

Aston Martin надеется заработать 500 очков, а Haas F1 - 300 очков.

Французские моторы Honda RBPT могут заработать очки на 40 Гран При.

Немецкие гонщики планируют пролидировать 11000 кругов и заработать 8000 очков.

Датчане стремятся заработать 200 очков, если Кевин Магнуссен финиширует шестым.

Французы намерены выиграть 80 поулов, а канадцы планируют подняться на 40 подиумов.

Монегаски готовы показать лучший круг на 10 Гран При.

Финны мечтают о 10 хет-триках (поул, лучший круг и победа) на гоночных трассах.