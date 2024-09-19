Гран-при Сингапура: Прежде старта гонки

Руководитель команды McLaren Formula 1 Team, Андреа Стелла, выразил уверенность в готовности команды к гонке в Сингапуре, одной из самых физически тяжелых. Команда стремится провести успешный уик-энд и заработать очки, удерживая лидерство в Кубке конструкторов.

Гонщик Lando Norris выразил радость по возможности участвовать в гонке, находясь на первом месте в Кубке конструкторов. Он поделился, что с нетерпением ждет заезда в Сингапуре, где условия гонки будут сложными из-за высокой влажности.

После второй победы в Гран При гонщик Оскар Пиастри намерен закрепить успех в Сингапуре, считая трассу одной из самых сложных. Он выразил надежду на борьбу за победу и сохранение набранного темпа.

Гонщик Max Verstappen из команды Oracle Red Bull Racing подчеркнул готовность атаковать в гонке в Сингапуре, используя опыт предыдущих этапов. Он выразил уверенность в возможности добиться лучших результатов и нахождения в лучшей форме на этом уик-энде.

У команды MoneyGram Haas F1 Team главная задача - использовать особенности трассы Марина-Бэй для заработка очков. Они сосредоточены на конкурентоспособности и работе над результатами, чтобы вернуть уверенность и позиции в чемпионате.

Представитель команды Stake F1 Team Kick Sauber, Алессандро Алунни Брави, поделился, что команда тщательно готовится к сложностям городской трассы в Сингапуре и стремится улучшить результаты, выступая более конкурентноспособно и зарабатывая очки.