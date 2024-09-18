Гран При Сингапура: Что нового на трассе и с зоной DRS

В этом году на трассе Марина-Бей в Сингапуре проходит 18-й этап сезона. Перед стартом гоночного уик-энда, в FIA сообщили о внесенных изменениях на уличном кольце, проложенном через центральные районы города-государства.

Основные изменения затронули асфальтовое покрытие на нескольких участках трассы. Конкретно, работы были проведены на следующих сегментах:

– от въезда в 3-й поворот до выезда из 8-го;

– от выезда из 10-го до выезда из 12-го;

– от выезда из 14-го до въезда в 16-й;

– от выезда из 16-го до выезда из 17-го поворота.

Также, искусственная трава была удалена с правой стороны трассы во 2-м и 3-м поворотах.

Новым элементом стали 4-метровые ворота с правой стороны трассы после 5-го поворота, а также ворота шириной 6 метров на левой стороне в 15-м повороте.

Одним из ключевых изменений стала добавленная 4-я зона DRS на трассе. Теперь зона активации находится на выходе из 19-го поворота, а точка замера – в 105 метрах после апекса 17-го поворота.

Решение о расширении зоны DRS обсуждалось год назад, однако на тот момент команды не смогли прийти к общему согласию. В настоящее время же все стороны пришли к консенсусу по этому вопросу.