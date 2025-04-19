Главная Новости Гран-при Саудовской Аравии: первая позиция у Ферстаппена
Новости

Гран-при Саудовской Аравии: первая позиция у Ферстаппена

Квалификация в Джидде: Ферстаппен выиграл поул, разделив первый ряд с Пиастро. Норрис разбил машину, уступив сотую. Результаты и новый абсолютный рекорд трассы.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
19.04.2025, 21:32·3 мин
single
Фото: F1news.ru

В Джидде, Саудовская Аравия, прошла квалификация перед предстоящим Гран-при. Всего в сезоне гонщикам предстоит сразиться за пять побед, и все они будут сражаться за первое место на трассе, начиная с первого старта. Квалификация в Джидде была особенно интересной из-за высокой степени риска, с которой гонщикам приходится сталкиваться, а также из-за элемента непредсказуемости. На тренировках только один гонщик попал в аварию, что говорит о высокой профессиональной подготовке участников.

В первой сессии квалификации лучшее время показал Пиастри, опередив на 0.007 секунды Норриса. Во второй сессии первое место занял Ферстаппен, проехав круг на пять сотых быстрее Норриса. В финале Пиастри смог выйти на первое место, но после красных флагов, вызванных аварией Норриса, Ферстаппен снова оказался быстрее всех и установил новый абсолютный рекорд трассы в Джидде.

Таким образом, Макс Ферстаппен стал победителем квалификации в Джидде, завоевав свой второй поул на этой трассе и 42-й в своей карьере. Второе место занял Оскар Пиастри, уступив всего одну сотую Ферстаппену. На старте они разделят первый ряд. С третьего места стартуют Расселл и Леклер, с четвертого - Антонелли и Сайнс.

Результаты квалификации:

ПилотКоманда1 сессия2 сессия3 сессия
МВремяКрМВремяКрМВремяКр
1. М. ФерстаппенRed Bull11:27.778621:27.529611:27.2947
2. О. ПиастриMcLaren31:27.901631:27.545621:27.3046
3. Д. РасселлMercedes71:28.282541:27.599631:27.4075
4. Ш. ЛеклерFerrari131:28.552861:27.866641:27.6705
5. К. АнтонеллиMercedes41:28.128651:27.798651:27.8665
6. К. СайнсWilliams81:28.354981:28.024661:28.1648
7. Л. ХэмилтонFerrari91:28.3729101:28.102671:28.2015
8. Ю. ЦунодаRed Bull51:28.226671:27.990681:28.2044
9. П. ГаслиAlpine101:28.421991:28.025691:28.3677
10. Л. НоррисMcLaren21:27.805611:27.4813102
11. А. ЭлбонWilliams61:28.2798111:28.1096
12. Л. ЛоусонRacing Bulls141:28.5616121:28.1915
13. Ф. АлонсоAston Martin121:28.5488131:28.3036
14. А. ХаджарRacing Bulls151:28.5716141:28.4186
15. О. БерманHaas111:28.5369151:28.6486
16. Л. СтроллAston Martin161:28.6459
17. Д. ДуэнAlpine171:28.7399
18. Н. ХюлкенбергSauber181:28.7828
19. Э. ОконHaas191:29.0929
20. Г. БортолетоSauber201:29.4628

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Статьи

5 фильмов, в которых главную роль сыграли автомобили

Демид Поршнев·02.03.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация