Гран-при Саудовской Аравии: первая позиция у Ферстаппена

В Джидде, Саудовская Аравия, прошла квалификация перед предстоящим Гран-при. Всего в сезоне гонщикам предстоит сразиться за пять побед, и все они будут сражаться за первое место на трассе, начиная с первого старта. Квалификация в Джидде была особенно интересной из-за высокой степени риска, с которой гонщикам приходится сталкиваться, а также из-за элемента непредсказуемости. На тренировках только один гонщик попал в аварию, что говорит о высокой профессиональной подготовке участников.

В первой сессии квалификации лучшее время показал Пиастри, опередив на 0.007 секунды Норриса. Во второй сессии первое место занял Ферстаппен, проехав круг на пять сотых быстрее Норриса. В финале Пиастри смог выйти на первое место, но после красных флагов, вызванных аварией Норриса, Ферстаппен снова оказался быстрее всех и установил новый абсолютный рекорд трассы в Джидде.

Таким образом, Макс Ферстаппен стал победителем квалификации в Джидде, завоевав свой второй поул на этой трассе и 42-й в своей карьере. Второе место занял Оскар Пиастри, уступив всего одну сотую Ферстаппену. На старте они разделят первый ряд. С третьего места стартуют Расселл и Леклер, с четвертого - Антонелли и Сайнс.

Результаты квалификации: