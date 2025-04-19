Гран-при Саудовской Аравии: первая позиция у Ферстаппена

В Джидде, Саудовская Аравия, прошла квалификация перед предстоящим Гран-при. Всего в сезоне гонщикам предстоит сразиться за пять побед, и все они будут сражаться за первое место на трассе, начиная с первого старта. Квалификация в Джидде была особенно интересной из-за высокой степени риска, с которой гонщикам приходится сталкиваться, а также из-за элемента непредсказуемости. На тренировках только один гонщик попал в аварию, что говорит о высокой профессиональной подготовке участников.
В первой сессии квалификации лучшее время показал Пиастри, опередив на 0.007 секунды Норриса. Во второй сессии первое место занял Ферстаппен, проехав круг на пять сотых быстрее Норриса. В финале Пиастри смог выйти на первое место, но после красных флагов, вызванных аварией Норриса, Ферстаппен снова оказался быстрее всех и установил новый абсолютный рекорд трассы в Джидде.
Таким образом, Макс Ферстаппен стал победителем квалификации в Джидде, завоевав свой второй поул на этой трассе и 42-й в своей карьере. Второе место занял Оскар Пиастри, уступив всего одну сотую Ферстаппену. На старте они разделят первый ряд. С третьего места стартуют Расселл и Леклер, с четвертого - Антонелли и Сайнс.
Результаты квалификации:
|Пилот
|Команда
|1 сессия
|2 сессия
|3 сессия
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|М
|Время
|Кр
|1. М. Ферстаппен
|Red Bull
|1
|1:27.778
|6
|2
|1:27.529
|6
|1
|1:27.294
|7
|2. О. Пиастри
|McLaren
|3
|1:27.901
|6
|3
|1:27.545
|6
|2
|1:27.304
|6
|3. Д. Расселл
|Mercedes
|7
|1:28.282
|5
|4
|1:27.599
|6
|3
|1:27.407
|5
|4. Ш. Леклер
|Ferrari
|13
|1:28.552
|8
|6
|1:27.866
|6
|4
|1:27.670
|5
|5. К. Антонелли
|Mercedes
|4
|1:28.128
|6
|5
|1:27.798
|6
|5
|1:27.866
|5
|6. К. Сайнс
|Williams
|8
|1:28.354
|9
|8
|1:28.024
|6
|6
|1:28.164
|8
|7. Л. Хэмилтон
|Ferrari
|9
|1:28.372
|9
|10
|1:28.102
|6
|7
|1:28.201
|5
|8. Ю. Цунода
|Red Bull
|5
|1:28.226
|6
|7
|1:27.990
|6
|8
|1:28.204
|4
|9. П. Гасли
|Alpine
|10
|1:28.421
|9
|9
|1:28.025
|6
|9
|1:28.367
|7
|10. Л. Норрис
|McLaren
|2
|1:27.805
|6
|1
|1:27.481
|3
|10
|–
|2
|11. А. Элбон
|Williams
|6
|1:28.279
|8
|11
|1:28.109
|6
|12. Л. Лоусон
|Racing Bulls
|14
|1:28.561
|6
|12
|1:28.191
|5
|13. Ф. Алонсо
|Aston Martin
|12
|1:28.548
|8
|13
|1:28.303
|6
|14. А. Хаджар
|Racing Bulls
|15
|1:28.571
|6
|14
|1:28.418
|6
|15. О. Берман
|Haas
|11
|1:28.536
|9
|15
|1:28.648
|6
|16. Л. Стролл
|Aston Martin
|16
|1:28.645
|9
|17. Д. Дуэн
|Alpine
|17
|1:28.739
|9
|18. Н. Хюлкенберг
|Sauber
|18
|1:28.782
|8
|19. Э. Окон
|Haas
|19
|1:29.092
|9
|20. Г. Бортолето
|Sauber
|20
|1:29.462
|8