Гонка за Гран-При Сан-Паулу: Стартовая шеренга в спринте

Вчера прошли квалификационные заезды на Гран При Саудовской Аравии. Первое место занял Оскар Пиастро из команды McLaren, показав результат 1:08.899. На втором месте оказался его партнер по команде - Ландо Норрис, уступивший лидеру всего 0.029 секунды.

На третьей строчке списка оказался Шарль Леклер из Ferrari, показавший результат 1:09.153. Четвертое место занял Макс Ферстаппен из Red Bull, проехав круг за 1:09.219.

Пятое место занял гонщик Ferrari - Карлос Сайнс, результат его круга - 1:09.257. Шестое место досталось Джорджу Расселу из команды Mercedes, его результат - 1:09.443.

Седьмую строчку занял Пьер Гасли из Alpine, результат его заезда - 1:09.622. Восьмое место досталось Лиаму Лоусону из команды RB, он проехал круг за 1:09.941.

Девятое место занял Алекс Элбон из Williams, его результат - 1:09.078. На десятой позиции расположился гонщик Haas - Оливер Берман, но его точное время не указано.

Льюис Хэмилтон из Mercedes занял 11-е место, результат его круга - 1:09.941. На 12-й строчке оказался Нико Хюлкенберг из Haas, его результат - 1:09.964.

Серхио Перес из Red Bull занял 13-е место, время его круга - 1:10.024. Четырнадцатую позицию занял гонщик Williams - Франко Колапинто, проехав круг за 1:10.275.

Валттери Боттас из Sauber занял 15-е место, его результат - 1:10.595. Фернандо Алонсо из Aston Martin показал результат 1:10.978 и занял 16-е место.

Семнадцатое место занял гонщик Alpine - Эстебан Окон, результат его круга - 1:11.052. На 18-й позиции расположился Юки Цунода из RB, его результат - 1:11.121.

Лэнс Стролл из Aston Martin занял 19-е место, показав результат 1:11.280. Замыкает список участников квалификации гонщик Sauber - Гуаньюй Чжоу, результат его круга - 1:12.978.