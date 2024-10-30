Гран-при Сан-Паулу: Программа пресс-конференций

Сегодня в FIA был оглашен список участников официальных пресс-конференций, которые пройдут в рамках Гран При Сан-Паулу.

Первая встреча планируется на четверг, когда шестеро гонщиков ответят на вопросы. Гости пресс-центра автодрома услышат Лэнса Стролла из команды Aston Martin, Льюиса Хэмилтона из Mercedes и Франко Колапинто из Williams. Во второй тройке участников – Оскар Пиастри из McLaren, Юки Цунода из команды RB и Макса Ферстаппена из Red Bull Racing.

А уже в пятницу свои ответы на вопросы представят Марио Изола из Pirelli, Андреа Стелла из McLaren и Джеймс Ваулз из Williams.

А в выходные общаться с журналистами будет та тройка, которая показала лучшие результаты в предыдущие дни.