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Гран При Сан-Паулу: Какая будет погода в выходные?

Согласно метеорологическому прогнозу, предстоящий гоночный уик-энд в Сан-Паулу будет сопровождаться переменчивой погодой.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
31.10.2024, 00:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Согласно метеорологическому прогнозу, предстоящий гоночный уик-энд в Сан-Паулу будет сопровождаться переменчивой погодой.

Первый день, пятница, обещает переменную облачность, с температурой до +26 градусов по Цельсию, порывистым юго-восточным ветром и вероятностью дождя на уровне 25%.

Суббота будет характеризоваться облачной погодой, с дневной температурой около +27С и вероятностью осадков уже в 50%.

А в воскресенье температура поднимется только до +24С, с дождями в течение всего дня.

Статистика за прошлый год показывает, что все тренировочные сессии прошли на сухой трассе, несмотря на изменчивую погоду.

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